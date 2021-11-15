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Шоу-бизнес
Енот совершил дерзкий набег на дом хоккеиста Овечкина и украл соску
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Енот совершил дерзкий набег на дом хоккеиста Овечкина и украл соску
Шоу-бизнес
Енот совершил дерзкий набег на дом хоккеиста Овечкина и украл соску
TACC  /  Тырин Денис

Вашингтон, 15 ноября. Популярная модель и блогер Анастасия Шубская рассказала о дерзком «ограблении», которое произошло на территории дома известного российского хоккеиста Александра Овечкина.

Жена нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» поделилась забавной историей в своем Instagram-аккаунте. Под вечер на территорию их дома тайно пробрался енот. Однако животное особо не скрывалось и дерзко похитило соску из коляски ребенка знаменитостей.

«Пришел, вытащил из коляски соску Илюшину, убежал с ней в кусты, вернулся и как ни в чем не бывало зашел к нам на виллу в поисках еды», — написала модель в Stories.

Шубская показала фотографию енота, который даже не пытается спрятаться от камеры. По словам модели, они с мужем еле избавились от пушистого вора.

Енот совершил дерзкий набег на дом хоккеиста Овечкина и украл соску
Prt Scr instagram.com / @nastyashubskaya

Больше шести лет Овечкин состоит в отношениях с Шубской, дочерью известной российской актрисы Веры Глаголевой. В конце лета 2016 года они официально зарегистрировали свои отношения, однако свадьбу сыграли в Барвихе лишь спустя год. В 2018 году у пары родился первый ребенок — Сергей, а спустя два года и второй наследник, которого назвали Ильей.

Ранее стало известно, что Овечкин поднялся на четвертое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) всех времен.

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овечкин шубская енот
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