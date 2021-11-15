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Россия готова оказать Турции помощь в создании нового авиационного двигателя
Армия
Россия готова оказать Турции помощь в создании нового авиационного двигателя
tsk.tr  /  Türk Silahlı Kuvvetleri

Москва, 15 ноября. Москва готова оказать Анкаре необходимую помощь в разработке авиационного двигателя для истребителя пятого поколения, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

По его словам, если турецкая сторона обратиться с соответствующей просьбой, то может рассчитывать на поддержку со стороны России.

«У Турции же есть собственная еще программа создания истребителя пятого поколения, так называемый TFX. Насколько я знаю, там не все получается с двигателем — поможем, если обратятся», — рассказал Шугаев.

Решение Анкары создать собственный самолет связано с тем, что США исключили ее из программы строительства F-35. Причиной тому стало приобретение российский ракетных комплексов С-400 для турецкой армии. Ранее глава ФСВТС уже сообщал, что Москва и Анкара обсуждают сотрудничество в разработке истребителя пятого поколения.

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Все новости / Армия / Россия готова оказать Турции помощь в создании нового авиационного двигателя
россия турция шугаев фсвтс
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