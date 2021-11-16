Аналитики назвали три возможных варианта разрешения нового американского кризиса

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили отчет по итогам торговых сессий за минувшую пятницу и этот понедельник. Подробности о ценах на нефть, золото и курс рубля — в материале ФАН.

Нефть

ФБА «Экономика сегодня» /

Пятничные торги нефть завершила незначительным снижением, закрывшись в районе 82 долларов за баррель. По итогам сегодняшней сессии цены на сырье торгуются возле нижней границы — 81,5 доллара.

Основным фактором давления на стоимость нефти остаются потенциальные меры со стороны США по вопросу стабилизации высоких цен на сырье, в том числе на бензин. Большинство членов сената, как известно, призывают президента высвободить нефть из стратегических запасов и начать поставлять топливо на американский рынок, чтобы снизить бензиновые расценки.

«Но пока администрация президента говорит, что они рассматривают все возможные варианты и, соответственно, внимательно следят за ситуацией, — говорят эксперты. — Также рассматривается вариант ограничения экспорта американской нефти, чтобы увеличить объем предложения внутри страны. Ну и некоторые аналитики отмечают, что возможно ускорение заключения сделки с Ираном и снятия санкций с нефтяной промышленности страны, чтобы увеличить объем предложения на рынке за счет именно иранской нефти».

Кроме того, в минувшую пятницу стали известны данные технологической компании Baker Hughes касательно количества активных буровых установок: за прошедшую неделю оно возросло до 454 единиц. Эта положительная тенденция держится уже третью неделю подряд, поэтому стоит полагать, что в ближайшее время можно ожидать рост объема предложения.

«Тем не менее спрос в ближайшее время может и немного сократиться, по крайней мере, этого ожидает ОПЕК. В своем докладе на прошлой неделе они понизили оценки спроса на текущий год и IV квартал, — обращают внимание экономисты. — Аналитики опасаются, что в следующем году предложение может опережать спрос, и на рынке образуется избыток нефти».

Пока что актуальным для топлива остается ценовой диапазон от 80 до 86 долларов за баррель марки Brent.

Золото

ФБА «Экономика сегодня» /

Торги по золоту завершились на прошлой неделе следующим образом: опустившись в моменте до отметки 1845 долларов за унцию, стоимость вновь поднялась и зафиксировалась чуть выше отметки 1860 долларов. В районе этих показателей, как говорят аналитики, мы сейчас и торгуемся.

«Золото по-прежнему получает поддержку на фоне опасений из-за дальнейшего роста инфляции в мире и в США. Пока что и доходности десятилетних американских государственных облигаций чувствуют себя стабильно, находясь на отметке 1,55%, — рассказывают экономисты. — А вот доллар на прошлой неделе достигал своего почти полуторалетнего максимума, по индексу DXY поднявшись в район отметки 95,25 пункта. Сейчас он скорректировался и торгуется уже возле отметки 95 пунктов».

Из актуальных событий, способных повлиять на стоимость золота, эксперты отмечают завтрашний виртуальный саммит, в котором примут участие президент Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин. Ожидается, что диалог между главами стран вызовет волатильность на валютном рынке и окажет влияние на золотые расценки. На фоне этих информационных рисков актуальным диапазоном для золота остается интервал от 1830 до 1920 долларов за тройскую унцию.

Курс рубля

ФБА «Экономика сегодня» /

Пятница окончилась для рубля серьезным ослаблением: доллару удалось укрепиться и вырасти с отметки 71,50 рубля до уровня 73,20 рубля за доллар. В ходе сегодняшних утренних торгов наша валюта немного восстановилась и торгуется теперь в районе отметки 72,20 рубля за доллар.

«Основной негативный фон для рубля, конечно, задает геополитика. А именно, во-первых, ситуация на границе Белоруссии и Польши, в которой с обеих стороны звучат обвинения в адрес России о причастности к текущему кризису, — поясняют экономисты. — Второй момент — это обострение ситуации на границе России и Украины. В западных СМИ даже звучат утверждения о том, что у нашей страны есть планы вторжения на территорию Украины, что в общем-то является полным абсурдом. Тем не менее эта западная пропаганда сейчас ухудшает геополитический фон, и инвесторы накануне выходных избавлялись от рубля и перекладывались в доллары».

Стала напряженной и ситуация на нашем долговом рынке: индекс JPY, показывающий ликвидность ОФЗ, снизился к отметке 137,2 пункта, а это значит, что давление на облигации растет. В целом это обоснованно, так как инфляция в стране остается достаточно высокой, а участники рынка ожидают повышения процентной ставки от ЦБ на ближайшем заседании. Поэтому пока что отечественные облигации и будут находиться под давлением, и это продолжит оказывать давление на нашу валюту.