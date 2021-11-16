Аналитики назвали три возможных варианта разрешения нового американского кризиса

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили отчет по итогам торговых сессий за минувшую пятницу и этот понедельник. Подробности о ценах на нефть, золото и курс рубля — в материале ФАН.
Нефть
Пятничные торги нефть завершила незначительным снижением, закрывшись в районе 82 долларов за баррель. По итогам сегодняшней сессии цены на сырье торгуются возле нижней границы — 81,5 доллара.
Основным фактором давления на стоимость нефти остаются потенциальные меры со стороны США по вопросу стабилизации высоких цен на сырье, в том числе на бензин. Большинство членов сената, как известно, призывают президента высвободить нефть из стратегических запасов и начать поставлять топливо на американский рынок, чтобы снизить бензиновые расценки.
«Но пока администрация президента говорит, что они рассматривают все возможные варианты и, соответственно, внимательно следят за ситуацией, — говорят эксперты. — Также рассматривается вариант ограничения экспорта американской нефти, чтобы увеличить объем предложения внутри страны. Ну и некоторые аналитики отмечают, что возможно ускорение заключения сделки с Ираном и снятия санкций с нефтяной промышленности страны, чтобы увеличить объем предложения на рынке за счет именно иранской нефти».
Кроме того, в минувшую пятницу стали известны данные технологической компании Baker Hughes касательно количества активных буровых установок: за прошедшую неделю оно возросло до 454 единиц. Эта положительная тенденция держится уже третью неделю подряд, поэтому стоит полагать, что в ближайшее время можно ожидать рост объема предложения.
«Тем не менее спрос в ближайшее время может и немного сократиться, по крайней мере, этого ожидает ОПЕК. В своем докладе на прошлой неделе они понизили оценки спроса на текущий год и IV квартал, — обращают внимание экономисты. — Аналитики опасаются, что в следующем году предложение может опережать спрос, и на рынке образуется избыток нефти».
Пока что актуальным для топлива остается ценовой диапазон от 80 до 86 долларов за баррель марки Brent.
Золото
Торги по золоту завершились на прошлой неделе следующим образом: опустившись в моменте до отметки 1845 долларов за унцию, стоимость вновь поднялась и зафиксировалась чуть выше отметки 1860 долларов. В районе этих показателей, как говорят аналитики, мы сейчас и торгуемся.
«Золото по-прежнему получает поддержку на фоне опасений из-за дальнейшего роста инфляции в мире и в США. Пока что и доходности десятилетних американских государственных облигаций чувствуют себя стабильно, находясь на отметке 1,55%, — рассказывают экономисты. — А вот доллар на прошлой неделе достигал своего почти полуторалетнего максимума, по индексу DXY поднявшись в район отметки 95,25 пункта. Сейчас он скорректировался и торгуется уже возле отметки 95 пунктов».
Из актуальных событий, способных повлиять на стоимость золота, эксперты отмечают завтрашний виртуальный саммит, в котором примут участие президент Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин. Ожидается, что диалог между главами стран вызовет волатильность на валютном рынке и окажет влияние на золотые расценки. На фоне этих информационных рисков актуальным диапазоном для золота остается интервал от 1830 до 1920 долларов за тройскую унцию.
Курс рубля
Пятница окончилась для рубля серьезным ослаблением: доллару удалось укрепиться и вырасти с отметки 71,50 рубля до уровня 73,20 рубля за доллар. В ходе сегодняшних утренних торгов наша валюта немного восстановилась и торгуется теперь в районе отметки 72,20 рубля за доллар.
«Основной негативный фон для рубля, конечно, задает геополитика. А именно, во-первых, ситуация на границе Белоруссии и Польши, в которой с обеих стороны звучат обвинения в адрес России о причастности к текущему кризису, — поясняют экономисты. — Второй момент — это обострение ситуации на границе России и Украины. В западных СМИ даже звучат утверждения о том, что у нашей страны есть планы вторжения на территорию Украины, что в общем-то является полным абсурдом. Тем не менее эта западная пропаганда сейчас ухудшает геополитический фон, и инвесторы накануне выходных избавлялись от рубля и перекладывались в доллары».
Стала напряженной и ситуация на нашем долговом рынке: индекс JPY, показывающий ликвидность ОФЗ, снизился к отметке 137,2 пункта, а это значит, что давление на облигации растет. В целом это обоснованно, так как инфляция в стране остается достаточно высокой, а участники рынка ожидают повышения процентной ставки от ЦБ на ближайшем заседании. Поэтому пока что отечественные облигации и будут находиться под давлением, и это продолжит оказывать давление на нашу валюту.
«Пока рубль в более низком для себя диапазоне, а доллар — в более высоком. Актуальным сейчас остается интервал от 70,5 до 73,5 рубля за доллар», — заключают финансисты.