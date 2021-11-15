Карпин не исключил свой уход из сборной России до стыковых матчей

Москва, 15 ноября. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не исключил, что может покинуть национальную команду до стыковых матчей, которые пройдут весной 2022 года.

Специалист объяснил, что после поражения от команды Хорватии ему надо все обдумать и проанализировать.

«Не знаю. Думаю. Дедлайн — неделя, может быть. Мне надо отдохнуть, проанализировать все», — уточнил Карпин в эфире YouTube-канала «Коммент Шоу», отвечая на вопрос, покинет ли он сборную до стыковых матчей.

Летом 2021 года Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении Карпина на должность наставника сборной России. На этом посту специалист сменил Станислава Черчесова, под руководством которого сборная неудачно выступила на Евро-2020.

Накануне российские футболисты проиграли хорватам в решающем матче отборочной стадии ЧМ-2022. Встреча проходила в Сплите и завершилась минимальной победой хозяев — 1:0. Теперь российской команде предстоит сыграть в стыковых матчах.