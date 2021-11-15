Аналитики Javan увидели сигналы третьей мировой в маневрах ВМС США в Черном море

Тегеран, 15 ноября. Россия оправданно проводит учения в ответ на маневры военных кораблей ВМС США в Черном море. Об этом сообщает иранское издание Javan.

Журналисты считают, что Соединенные Штаты намерены развязать третью мировую войну именно в Черноморском регионе. В настоящее время Вашингтон активно наращивает присутствие американского военного контингента в Черном море.

Ранее немецкая глава минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала НАТО «припугнуть» Россию ядерным оружием. И практически сразу возле берегов Крыма появились корабли ВМС США, отметили аналитики издания. Иранские эксперты увидели сигналы третьей мировой в крупномасштабных учениях Североатлантического альянса в Черном море.

Эти маневры не могут не вызывать обеспокоенность у России, подчеркивают в Javan. На этом фоне совершенно правильными выглядят действия Москвы. Кроме этого, авторы статьи согласились с заявлениями представителей Кремля о том, что НАТО «играет с огнем» и проверяет российские границы на прочность.

Ранее китайские аналитики Sohu писали, что опасные игры ВМС США в Черноморском регионе обернутся для США серьезными последствиями. Агрессивное поведение стран НАТО приближается к красной линии, проведенной Россией, пишут эксперты.