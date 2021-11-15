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Телеканал Sky News назвал «взрывоопасными» темы переговоров Байдена и Си Цзиньпина
Политика
Телеканал Sky News назвал «взрывоопасными» темы переговоров Байдена и Си Цзиньпина
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Вашингтон, 15 ноября. Виртуальная встреча лидеров КНР Си Цзиньпина и США Джо Байдена рискует стать «взрывоопасной», передает американский телеканал Sky News.

Как отмечает журналист Том Чешир, на переговорах лидеры поднимут множество важных тем, например, происхождение COVID-19, посвященное ему расследование, торговля, Южно-Китайское море, Гонконг, Синьцзян, нарушения прав человека, которые, по версии США, там происходят. Но главным вопросом виртуальных переговоров станет тема Тайваня.

«Он стал заметным источником напряженности в отношении двух стран. Китай расценивает американское вмешательство как скрытую поддержку независимости Тайваня. США следят за действиями Китая, который отправляет военные самолеты в воздушное пространство и зону опознавания Тайваня», — рассказал Чешир.

Телеканал Sky News назвал «взрывоопасными» темы переговоров Байдена и Си Цзиньпина
pixabay.com /

Этот вопрос очень волнует общественность, уверен журналист. Он выразил надежду, что предстоящие переговоры помогут слегка разрядить обстановку, несмотря на всю существующую риторику.

По данным издания China Daily, Си Цзиньпин планирует донести до Байдена, что Пекин любой ценой добьется воссоединения с Тайванем. Кроме того, китайский лидер укажет на опасность попыток поддержать тайваньских сепаратистов. Как передает НСН, Си Цзиньпина в Китае уже приравняли к Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину. Он получил именование «кормчий китайского возрождения».

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