CNN: глава Пентагона планирует провести встречу с министром обороны Украины Резниковым

Вашингтон, 15 ноября. Новый министр обороны Украины Алексей Резников планирует визит в Соединенные Штаты, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на данные пресс-службы Пентагона.

По данным СМИ, в рамках зарубежной поездки Резников встретится с американским коллегой Ллойдом Остином. Целью визита станет знакомство, а также обсуждение ситуации вдоль восточных границ Украины.

Ранее, как сообщает телеканал «360», украинский парламент поддержал назначение министром обороны страны бывшего вице-премьера Алексея Резникова. За его кандидатуру проголосовали 273 депутата из 226 необходимых. При этом в экспертном сообществе полагают, что такая ротация грозит разморозкой конфликта в Донбассе.