Анна Семенович продемонстрировала гигантский бюст в майке с декольте

Москва, 15 ноября. Певица Анна Семенович решила поделиться с поклонниками впечатлениями от концерта. Звезда предстала перед ними в майке с экстремальным декольте.

Семенович стала звездой частного концерта. Артистка выступила в смелом наряде с декольте, а затем отправилась отдыхать в свой номер. Несмотря на активный вечер, исполнительница не забыла о поклонниках и решила разделить с ними приятные впечатления.

Семенович записала для фолловеров ролик в Instagram, где засветила гигантскую грудь в обтягивающей майке. Артистка призналась, что перебрала с алкоголем на частной вечеринке.

«Ну что, мои родные? Я в номере! Надегустировалась винища, аж синие губы, зубы, язык. Кошмар. Такое вино вкусное, пью уже четвертый бокал», — поделилась певица.

Pr Scr instagram.com / @ann_semenovich

Семенович не стала раскрывать, провела она остаток вечера в компании нового ухажера или же нет. Звезда тщательно оберегает личную жизнь от пристального внимания прессы и поклонников. Однако в прошлое воскресенье исполнительница рассказала, что кавалер удивил ее роскошным подарком.

Бизнесмен подарил артистке швейцарские часы. Аксессуар оценивается в 5 млн рублей. Семенович призналась, что не ожидала столь роскошного знака внимания в кризисное время.