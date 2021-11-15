Украинские журналисты призвали НАТО защитить свободу слова в стране

Киев, 15 ноября. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и главы МИД ряда стран получили от украинских журналистов письмо с просьбой повлиять на ситуацию со свободой слова на Украине. Об этом сообщает телеканал «Первый Независимый».

Авторами данного обращения стали журналисты незаконно закрытых украинских СМИ таких, как «112 Украина», NewsOne, ZIK и «Первый Независимый», а также интернет-издания «Страна.ua» и «Шарий.net».

«Журналисты незаконно закрытых украинских СМИ обратились к генсеку НАТО и главам МИД ряда стран с просьбой повлиять на ситуацию со свободой слова в стране», — отмечается на сайте телеканала.

Стоит отметить, что письмо получили: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также министры иностранных дел Австрии, Грузии, Франции, Молдовы и Испании. В нем корреспонденты также рассказали о закрытии независимых телеканалов и попытке ввести предварительную проверку сообщений и материалов подконтрольными государству структурами перед выдачей разрешения на публикацию. Журналисты объяснили политическим деятелям, что для этого украинские власти используют СБУ. Кроме того, в письме описаны случаи нападения на сотрудников СМИ.

Ранее генсек НАТО заявил об отсутствии консенсуса по поводу вступления Украины в Альянс. Для того чтобы быть в составе военного блока, необходимо отвечать стандартам организации, отметил он.