Публицист Евгений Понасенков назвал феминизм большой болезнью

Москва, 15 ноября. Историк и публицист Евгений Понасенков объяснился после того, как назвал феминисток «бактериями» в эфире YouTube-шоу «Надо обсудить».

От своих слов специалист отказываться не стал. По его словам, феминизм является болезнью, поэтому Понасенков посоветовал феминисткам обращаться или к психиатрам, или в секс-шопы.

«Феминизм — это большая болезнь. Но дело в том, что когда дают возможность развиваться психической болезни, она и развивается. А раньше как бы не говорили, что болеть — это здорово. Нет, болеть — это плохо. А сейчас эта болезнь как бы рекламируется и даже на пьедестал ставится», — объяснил публицист в беседе с РЕН ТВ.

Историк также отметил, что не чувствует, что на него обрушилась волна негатива после скандального интервью. Он также добавил, что мог не почувствовать никакой критической реакции, потому что, возможно, «живет в своем мире».

«Понимаете, вот все, что там происходит в Интернете, если честно, — это будто у меня на подошве что-то происходит, то, что может интересовать микробиологов», — резюмировал Понасенков.

Известный публицист ранее откровенно рассказал о съемках в популярном юмористическом YouTube-шоу «Что было дальше?». Историк нелестно отозвался об участниках проекта.