Алена Водонаева вышла в свет в образе дерзкой учительницы

Москва, 15 ноября. На канале ТНТ вскоре выйдет новый остросюжетный детектив «Вне себя». Главную роль в нем сыграл популярный российский актер Евгений Стычкин. Сегодня теленовеллу уже можно посмотреть на платформе Premier, пишет Teleprogramma.pro.

Российские звезды, заинтересованные сюжетом многосерийного телефильма, отметились на его премьере в российской столице.

В их числе была замечена и экс-участница реалити-шоу «Дом-2», телеведущая Алена Водонаева. Она предстала на красной дорожке мероприятия в образе дерзкой учительницы.

Звезда надела берет, больше напоминающий бескозырку. Стоит отметить, что именно такой вид головных уборов Эвелина Хромченко не так давно назвала одним из самых модных головных уборов.

Сверху звезда надела кожаный тренч, а образ дополнила очками с толстой оправой.

Недавно Водонаева на своей странице в Instagram опубликовала бэкстейдж-видео со съемок фотосессии для обложки одного из журналов.

«Красивый backstage. Новая обложка на подходе», — написала телезвезда.

Поклонники обратили внимание на позы, которые принимает девушка. Из-за них фанаты начали всерьез переживать.

«Что ж ты так выгибаешься? Спину не заклинило?»; «Как коромысло»; «Это гиперлордоз называется»; «Алена, что случилось?» — прокомментировали подписчики.

Напомним, недавно Водонаева получила диплом журфака МГУ. Знаменитость прошла профессиональную переподготовку, потому что решила с головой погрузиться в журналистику.

Ранее сообщалось, как Алена Водонаева решила купить отдельную квартиру для кота в связи с аллергией своего наследника.