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Отец Агутина раскритиковал руководство МХАТа за попытку заработать на спектаклях с Бузовой
Шоу-бизнес
Отец Агутина раскритиковал руководство МХАТа за попытку заработать на спектаклях с Бузовой
 /  Максим Никитин

Москва, 15 ноября. Музыкант Николай Агутин не оценил идею руководства МХАТа пригласить телеведущую Ольгу Бузову сыграть на сцене ради прибыли. Артист высказался против спектакля с участием звезды шоу-бизнеса.

Отец певца Леонида Агутина стал участником шоу «Звезды сошлись» на НТВ. Гости и ведущие затронули тему скандалов вокруг театральной индустрии и участия непрофессиональных артистов в постановках.

Агутин-старший вспомнил, что МХАТ рассчитывал заработать на спектакле с участием Бузовой. Музыкант раскритиковал руководство театра.

«Бабло должно поддерживаться какими-то мозгами, которые учились когда-то и где-то. Я понимаю, что есть одна передача, которая идет уже много лет. Я не против, что она там звезда. Но что касается выйти на подмостки МХАТа. Ну вы меня простите. Нельзя глумиться над искусством», — заявил Агутин.

Артист отметил, что Бузова прежде не имела отношение к театральной индустрии. Поэтому он не понимает, почему руководство МХАТа решило заключить сделку со звездой.

Скандалы вокруг постановки спектакля «Чудесный грузин» убедили МХАТ разорвать сотрудничество с Бузовой. Однако вскоре после ее ухода из театра начали увольняться другие сотрудники.

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