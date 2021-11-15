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Губернатор Югры исключила послабления для регионов из-за закона о публичной власти
Политика
Губернатор Югры исключила послабления для регионов из-за закона о публичной власти
gov.admhmao.ru  /  Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Ханты-Мансийск, 15 ноября. Ввод закона о публичной власти не предусматривает никаких смягчений для субъектов внутри «матрешек», заявила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова.

Чиновница ответила на соответствующий вопрос журналистов. Пресса заинтересовалась законопроектом на фоне отсутствия в документе опции об установлении отношений между субъектами внутри «матрешек» через договоры, как это предусматривалось в федеральном законе. Об этом сообщает «УралПолит.Ru». Политик исключила послабления для «регионов-матрешек», отвечая на вопрос СМИ.

«85 регионов — равные среди равных, это закреплено в Конституции РФ. В этой связи, раз Конституция определила равные права, значит и ответственность должна быть равной», — подчеркнула Комарова.

Ранее губернатор сообщила, что привилась вакциной «Спутник V» три раза. По словам Комаровой, она решила принять участие в эксперименте.

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хмао комарова публичная власть
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