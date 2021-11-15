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Карпин затруднился ответить, может ли сборная России играть в футбол
Спорт
Карпин затруднился ответить, может ли сборная России играть в футбол
Prt Scr youtube.com  /  Коммент.Шоу

Москва, 15 ноября. Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о поражении национальной команды в заключительном матче групповой стадии отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1). 

Специалист в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу» согласился, что сборная не играла в футбол с командой Хорватии. Он затруднился ответить, могут ли его подопечные играть результативно.

«Можем ли мы играть футбол? Пока у меня нет ответа на этот вопрос. Считал, что 4-3-3 — это дееспособный вариант, игра со Словенией меня в этом убедила. После игры, возможно, могу сказать, что можно было перейти на игру в три защитника. Если играть попроще, то надо было ставить Антона Заболотного», — объяснил Карпин.

Он также отметил, что проблема заключается не в том, что команда оборонялась большую часть игры, а в том, что не смогла ничего создать в атаке. Карпин назвал страшным тот факт, что футболисты не пытались выйти ни через середину поля, ни через фланг.

Наставник национальной команды, отвечая на вопрос о психологической помощи футболистам, отметил, что игрокам за три-четыре дня до важного матча никто не поможет.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов поддержал Карпина после поражения в матче с Хорватией. Он уверен, что сборная сможет заполучить путевку на первенство мира 2022 года.

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футбол сборная россии карпин заболотный
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