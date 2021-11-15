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Госавтоинспекция в России получит новые полномочия для штрафов
Экономика
Госавтоинспекция в России получит новые полномочия для штрафов
universeofcars.ru

Москва, 15 ноября. Президент России Владимир Путин поручил расширить основания для выписывания штрафов нарушителям ПДД, о чем указывается в списке поручений по результатам президиума Госсовета.

Начиная с 1 июня следующего года, нарушивших правила дорожного движения водителей сотрудники ГИБДД смогут оштрафовать, используя для этого материалы мобильного приложения. На официальном сайте Правительства России представлено соответствующее президентское поручение.

Главой государства было поручено завершить внесение поправок, делающих возможным назначение административных штрафов за некоторые нарушения ПДД без составления протоколов о правонарушениях в рамках КоАП. Для этого будут использоваться полученные через особые приложения фото- и видеоматериалы.

Известно, что данное поручение должно быть выполнено до 1 июня 2022 года. Курирует проект председатель правительства Михаил Мишустин. Помимо этого, отечественным субъектам передадут некоторые полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях в сфере дорожного движения.

Новый созыв Государственной думы вскоре будет изучать законопроект об уменьшении нештрафуемого порога превышения скорости на российских дорогах с 20 км/ч до 5 км/ч.

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ГИБДД путин штрафы авто приложение
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