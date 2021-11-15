Ростех и Промсвязьбанк договорились о запуске лизинга российских вертолетов

Москва, 15 ноября. Российский холдинг «Вертолеты России», входящий в состав госкорпорации «Ростех», подписал с Промсвязьбанком соглашение о запуске лизинга вертолетной техники.

Как сообщает пресс-служба банка, договор был подписан в ходе международной выставки Dubai Airshow в ОАЭ. Соглашение подразумевает создание совместного предприятия, которое будет сдавать вертолеты в долгосрочную аренду сроком от двух до четырех лет.

«Опция наряду с другими финансовыми инструментами будет доступна как для отечественных, так и для зарубежных заказчиков», — отметили представители банка.

Ранее сообщалось, что в рамках авиасалона в Дубае холдинг «Вертолеты России» представил экспортные варианты военной техники. В частности, речь идет о вертолетах Ми-28 и Ка-52.