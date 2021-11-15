Глава МИД Мали озвучил позицию властей касательно строительства российской военной базы

Бамако, 15 ноября. Строительство российской военной базы в Мали на данный момент не планируется, сообщил глава внешнеполитического ведомства африканской республики Абдулай Диоп.

«В какой-то момент нам нужна была внешняя помощь, мы просили об этом, мы не исключаем ее, но вопрос о военной базе не стоит на повестке дня в Мали», — заявил дипломат.

Диоп подчеркнул, что вооруженные силы страны (FAM) способны защитить государство и мирное население. Министр иностранных дел России Сергей Лавров разделил мнение коллеги.

«Это ответственность правительства и малийских сил обороны, которые должны быть в состоянии исполнять эту роль», — отметил дипломат.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Также глава внешнеполитического ведомства Мали рассказал об отечественных специалистах, прибывших в республику для оказания консультативной поддержки правительственной армии:

«Российские инструкторы помогают в подготовке наших сил, помогают укреплять потенциал армии. Эти технические специалисты учат военнослужащих использовать авиационную технику и вооружение, которые мы получаем из России».

Ранее Диоп заявил о необходимости расширения авиапарка Мали российскими вертолетами и истребителями, а также обучения персонала для их эксплуатации:

«Больше всего на данный момент Мали обеспокоена ситуацией в области безопасности. Сотрудничество в этой сфере определяется военно-техническим соглашением, которое устанавливает границы нашего партнерства с РФ. И в этом контексте мы вынуждены сообщить о наших потребностях в оборудовании, в частности, в авиационной технике, потребностях в области обучения и подготовки нашего персонала. Кроме того, нам необходима помощь в использовании этого оборудования».

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва заинтересована в развитии военно-технического сотрудничества с дружественной республикой.