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Тигренок справил нужду на руках у Баскова на съемках «Голубого огонька»
Шоу-бизнес
Тигренок справил нужду на руках у Баскова на съемках «Голубого огонька»
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 15 ноября. Известный исполнитель Николай Басков не смог справиться с маленьким тигренком на съемках «Голубого огонька». Животное по кличке Барни настолько испугалось артиста, что справило нужду прямо у него на руках.

Российские звезды активно готовятся к Новому году, записывая праздничные передачи для разных телеканалов. В съемках одного из них принял участие «натуральный блондин» Басков. В преддверии года Тигра артист взял на руки настоящего дикого кота, который не был готов к такому стрессу. Видео появилось в Instagram-аккаунте известного ведущего Андрея Малахова. Случившееся он назвал настоящим чрезвычайным происшествием на съемках.

«ЧП на съемках новогоднего огонька: тигренок впервые увидел Николая Баскова и не смог сдержать своей радости! История одной дружбы на видео», — иронично отметил ведущий программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1».

Тигренок справил нужду на руках у Баскова на съемках «Голубого огонька»
Prt Scr instagram.com / @malakhov007

Сам Басков не стал в своем Instagram-аккаунте публиковать видео и ограничился лишь лаконичной фотографией с места съемок. В публикации видно, что исполнитель с крайней осторожностью удерживает животное. Однако счастливый Малахов указывает на тигренка, намекая на произошедшее.

Ранее стало известно, что король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров может включить своего друга Баскова в завещание.

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