Первые зрители «Ковбоя Бибопа» назвали сериал Netflix бездушной копией культового аниме

Лос-Анджелес, 15 ноября. Зрители американского сериала «Ковбой Бибоп» остались недовольны новым проектом сервиса Netflix. По их мнению, он является бездушной адаптацией одноименного культового аниме-сериала.

Официально премьера многосерийного фильма состоится 19 ноября. Однако за пару дней до премьеры у некоторых появилась возможность ознакомиться с новинкой. В центре сюжета группа головорезов, которая охотится за преступниками, путешествуя в космосе на корабле «Бибоп».

Несмотря на то что у сериала пока нет официальной оценки на различных агрегаторах, уже можно понять общее впечатление о нем. Лишь малая часть зрителей положительно оценила серии. Большинство же остались недовольны почти всем — от идеи до конкретных реплик героев.

По данным Collider, зрители особенно раскритиковали образы Фэй и Джулии, которые при переносе из мультфильма в кино совершенно лишились своей идентичности. В то же время многие отметили, что наряды героев выглядят как дешевый косплей для фанатской вечеринки, но никак не результат качественной работы костюмеров. Пытаясь привнести интересный сюжетный поворот, создатели совершенно забыли познакомить зрителей с персонажами. В итоге, по оценке экспертов, сериал можно считать «бездушной копией», которая пытается заменить оригинал, но не достигает в этом никакого успеха.

Ранее американский стриминговый сервис Netflix представил трейлер документального сериала Voir. Продюсером проекта выступил американский режиссер Дэвид Финчер, известный зрителям по фильмам «Зодиак» и «Бойцовский клуб».