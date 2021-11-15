Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 ноября 20:32
20:31
Политика
Путин назначил губернатора Ямала Артюхова главой комиссии Госсовета по молодежной политике
20:28
Общество
Петербуржец выловил гигантского судака возле Эрмитажа
20:27
Происшествия
«Газель» съехала с трассы и опрокинулась в Нижегородской области
20:27
Общество
Власти Курской области объявили обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов
20:27
Технологии
Samsung анонсировала выход Android 12 для своих устройств
20:26
Политика
Джонсон указал на солидарность британского правительства с Польшей в миграционном вопросе
20:25
Шоу-бизнес
Енот совершил дерзкий набег на дом хоккеиста Овечкина и украл соску
20:25
Армия
Россия готова оказать Турции помощь в создании нового авиационного двигателя
20:23
Видео
Стая скворцов устроила причудливый танец в небе под Анапой
20:22
Спорт
Карпин не исключил свой уход из сборной России до стыковых матчей
Все новости

Первые зрители «Ковбоя Бибопа» назвали сериал Netflix бездушной копией культового аниме
Общество
Первые зрители «Ковбоя Бибопа» назвали сериал Netflix бездушной копией культового аниме
Кадр из сериала «Ковбой Бибоп»

Лос-Анджелес, 15 ноября. Зрители американского сериала «Ковбой Бибоп» остались недовольны новым проектом сервиса Netflix. По их мнению, он является бездушной адаптацией одноименного культового аниме-сериала.

Официально премьера многосерийного фильма состоится 19 ноября. Однако за пару дней до премьеры у некоторых появилась возможность ознакомиться с новинкой. В центре сюжета группа головорезов, которая охотится за преступниками, путешествуя в космосе на корабле «Бибоп».

Несмотря на то что у сериала пока нет официальной оценки на различных агрегаторах, уже можно понять общее впечатление о нем. Лишь малая часть зрителей положительно оценила серии. Большинство же остались недовольны почти всем — от идеи до конкретных реплик героев.

По данным Collider, зрители особенно раскритиковали образы Фэй и Джулии, которые при переносе из мультфильма в кино совершенно лишились своей идентичности. В то же время многие отметили, что наряды героев выглядят как дешевый косплей для фанатской вечеринки, но никак не результат качественной работы костюмеров. Пытаясь привнести интересный сюжетный поворот, создатели совершенно забыли познакомить зрителей с персонажами. В итоге, по оценке экспертов, сериал можно считать «бездушной копией», которая пытается заменить оригинал, но не достигает в этом никакого успеха.

Ранее американский стриминговый сервис Netflix представил трейлер документального сериала Voir. Продюсером проекта выступил американский режиссер Дэвид Финчер, известный зрителям по фильмам «Зодиак» и «Бойцовский клуб».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Первые зрители «Ковбоя Бибопа» назвали сериал Netflix бездушной копией культового аниме
netflix критика ковбой бибоп
Комментировать