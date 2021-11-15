Политолог Загородний предсказал нелепый конфуз с высадкой британского спецназа в Киеве

Киев, 15 ноября. Британский спецназ, обещанный Лондоном в помощь Украине в случае военной угрозы, ждет в Киеве позорное бегство максимум через сутки.

Такой ироничный прогноз в эфире телеканала «НАШ» сделал украинский политолог Тарас Загородний, напомнив о разрекламированной в СМИ показательной высадке британских вояк в 2019 году, которая закончилась нелепым конфузом. Первым делом эксперт призвал не доверять громким заявлениям британских газет, так как в этой ситуации просматривается аналогия с недавней «угрозой» из-за российских танков под Смоленском.

Пару недель назад, как известно, работающее на демократов американское издание Politico сообщило о концентрации российской бронетехники у границ Украины. Закончилось это странное предупреждение полной неразберихой. Официальные представители Пентагона и Белого дома так и не подтвердили эту информацию. Сами танки, как оказалось, находились под Смоленском — в 250 километрах от украинской границы. В итоге эту информацию опровергли даже представители высшего руководства страны.

royalnavy.mod.uk / The Royal Navy website

Сейчас, по словам Загороднего, наблюдается схожая история. О группе королевского спецназа из 600 бойцов, готовой прийти на помощь Украине, сообщила только британская газета Mirror. Официальный Лондон по этому поводу вот уже второй день отмалчивается. Даже если окажется, что это не очередная утка западных СМИ, Украине не стоит радоваться столь сомнительной помощи. Загородний напомнил, что в 2019 году власти раздули громкий ажиотаж вокруг приезда британских инструкторов и бойцов все того же спецназа. СМИ рассказывали, что они чуть ли не тут же в Донбасс отправятся. Прибывшие офицеры радовали журналистов пафосными и грозными заявлениями, а закончилось все это представление нелепым конфузом — уже на следующий день после показательной высадки, британские солдаты собрали вещички и вернулись домой. Даже подконтрольные власти издания тогда позволяли себе шуточки о позорном бегстве британцев от украинской действительности.

«По поводу заявления Лондона, ну, во-первых, это вовсе не заявление. Газета Mirror сказала. И что они имели в виду? Это снова будет десантирование, как это было в 2019 году, только теперь высадка прямо в Киеве в связи с какой-то угрозой? Но та высадка превратилась ведь в посмешище — десантировались, пожали всем руки, поулыбались в камеры и сбежали уже через сутки. Этот десант ждет такой же нелепый конфуз, может и рекорд поставят по скорости эвакуации, если будет реальная угроза. Еще раз повторяю, ни американцы, ни англичане не собираются за нас воевать. Они готовы только шоу устроить, и то, если мы обеспечим безопасность. Как приедут, так тут же и уедут. Уже ведь позорились, как мы, возлагавшие надежды, так и они, обещавшие защиту и поддержку», — с печальной иронией предсказал итоги десанта в столице политолог.

Ранее украинский политолог Александр Лазарев предупредил, что США готовы отказаться от поддержки Украины ради доступа к «Северному морскому пути».