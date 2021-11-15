Лондон, 15 ноября. Заявления об угрозе российского «наступления» звучат с завидной регулярностью, хотя ни один из прежних прогнозов не сбылся. К таким выводам пришли читатели британского издания The Financial Times.

Они обратили внимание на публикацию, авторы которой предупреждали Украину о якобы «высокой вероятности» зимнего «наступления» российской армии. Комментаторы не оценили работу журналистов, поставив их доводы под сомнение. Некоторые читатели назвали материал примером теории заговора.

«Эти истории раз стабильно в несколько месяцев появляются. Понагнетают — и все без толку, ничего не происходит», — заметил один из пользователей.

В то же время он обратил внимание на действия Вооруженных сил Украины в Донбассе. Использование против народных республик ударных беспилотников Bayraktar TB2 комментатор назвал реальной агрессией, которую на Западе пытаются скрыть беспочвенными выпадами против РФ.

Федеральное агентство новостей /

Такую позицию поддержали и другие читатели. По их мнению, Москва действительно заинтересована в соблюдении Киевом Минских соглашений. При этом захват Украины для нее не имеет смысла.

«России Украина не нужна. Лишь бы Минские соглашения соблюдали», — заключили пользователи.

На Западе регулярно звучат безосновательные заявления о «российской угрозе». Зачастую они используются, чтобы оправдать военные маневры НАТО. Москва же обвинения решительно отвергает. Так, президент России Владимир Путин ранее назвал оторванными от реальности высказывания о «наступлении» ВС РФ.