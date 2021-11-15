Специалисты «Мегафона» отметили рост интереса россиян к распродажам

Москва, 15 ноября. Аналитики телекоммуникационной компании «Мегафон» изучили интерес жителей России к распродажам и Всемирному дню шопинга.

Отмечается, что с 11 по 12 ноября мобильный интернет-трафик в онлайн-магазинах вырос в два раза по сравнению с такой же акцией в прошлом году. При этом интерес россиян к онлайн-покупкам увеличился в полтора раза.

Наибольшее число посетителей зафиксировано у AliExpress — аудитория сайта в период акции увеличилась на 135%. На втором месте находится Ozon с ростом в 74%. Также в тройке лидеров оказался «СберМегаМаркет» с показателем в 51%. Чаще всего жители России заказывали себе одежду и обувь.

Онлайн-платформы становятся все более популярными площадками для совершения покупок, однако иногда этим пытаются воспользоваться мошенники. Эксперт Арсений Косенко ранее назвал принципы безопасного интернет-шоппинга.