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Эмир Кувейта передал часть своих обязанностей наследному принцу
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Весь мир
Эмир Кувейта передал часть своих обязанностей наследному принцу
Global Look Press  /  Noufal Ibrahim / Xinhua

Эль-Кувейт, 15 ноября. Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед ас-Сабах издал указ о наделении наследного принца страны Мишааля аль-Ахмеда ас-Сабаха правом выполнять некоторые из полномочий главы государства. Об этом сообщило информационное агентство KUNA, не вдаваясь в подробности.

Тем не менее подобный шаг не является первым в своем роде. Ранее сам Наваф, еще будучи наследным принцем, с высшего разрешения фактически выполнял роль регента в последние месяцы правления своего единокровного брата Сабаха аль-Ахмеда ас-Сабаха в 2020 году — прежний эмир был вынужден покинуть Кувейт и перебраться в Миннесоту для лечения, где позже скончался.

Не исключено, что и нынешний правитель перекладывает на наследника обязанности по той же причине — в июле этого года глава государства в очередной раз посетил США для медицинского обследования, о чем официальные лица страны упомянули довольно лаконично. При этом эмир, возраст которого составляет 84 года, уже перенес в 2013-м операцию на спине.

Однако информация о его состоянии здоровья практически не разглашается.

Как сообщает ряд СМИ, в ходе последнего публичного выступления в парламенте, которое он провел в октябре, Наваф аль-Сабах выглядел довольно болезненно. Поэтому не исключено, что передача полномочий действительно вызвана проблемами со здоровьем. Примечательно, что его наследник Мишааль, приходящийся правителю сводным братом, незначительно моложе — ему 80 лет.

Накануне Наваф принял отставку кабинета министров во главе с Сабахом аль-Халидом ас-Сабахом. Дабы не оставлять страну без управления, эмир издал приказ, что ушедшее правительство будет исполнять свои обязанности в качестве временного до утверждения нового состава.

Регулярная смена кабмина в Кувейте является привычным событием из-за жесткой конфронтации с парламентом страны. Это не позволяет провести ряд реформ, касающихся государственного бюджета, которые позволят властям получать кредиты за рубежом. Пытаясь положить конец этой вражде, глава государства осенью призвал исполнительную и законодательную власть начать «национальный диалог». Оппозиция в Меджлисе выдвинула ряд предварительных условий для начала переговоров, которые включали снятие неприкосновенности с главы правительства, которого парламент подозревает в злоупотреблении полномочиями и обвиняет в неэффективной политике по борьбе с коронавирусом. Однако до диалога дело не дошло — 8 ноября премьер подал эмиру прошение об отставке, при этом о причинах такого решения не сообщалось.

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здоровье кувейт эмир
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