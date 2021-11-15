Эмир Кувейта передал часть своих обязанностей наследному принцу

Эль-Кувейт, 15 ноября. Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед ас-Сабах издал указ о наделении наследного принца страны Мишааля аль-Ахмеда ас-Сабаха правом выполнять некоторые из полномочий главы государства. Об этом сообщило информационное агентство KUNA, не вдаваясь в подробности.

Тем не менее подобный шаг не является первым в своем роде. Ранее сам Наваф, еще будучи наследным принцем, с высшего разрешения фактически выполнял роль регента в последние месяцы правления своего единокровного брата Сабаха аль-Ахмеда ас-Сабаха в 2020 году — прежний эмир был вынужден покинуть Кувейт и перебраться в Миннесоту для лечения, где позже скончался.

#Kuwait emir hands some duties to crown prince - KUNA https://t.co/LaZ2yI1A4w — Ediplomacy (@Ediplomacy) November 15, 2021

Не исключено, что и нынешний правитель перекладывает на наследника обязанности по той же причине — в июле этого года глава государства в очередной раз посетил США для медицинского обследования, о чем официальные лица страны упомянули довольно лаконично. При этом эмир, возраст которого составляет 84 года, уже перенес в 2013-м операцию на спине.

Однако информация о его состоянии здоровья практически не разглашается.

Как сообщает ряд СМИ, в ходе последнего публичного выступления в парламенте, которое он провел в октябре, Наваф аль-Сабах выглядел довольно болезненно. Поэтому не исключено, что передача полномочий действительно вызвана проблемами со здоровьем. Примечательно, что его наследник Мишааль, приходящийся правителю сводным братом, незначительно моложе — ему 80 лет.

"The resignation of the Prime Minister and the Ministers is accepted, and each Minister will continue in his position until the formation of the new government of Kuwait," the reports quoted the Emir as saying.#munsifdigital #Kuwait #GovtResignation https://t.co/9Co8mTzkxZ — The Munsif Daily (@munsifdigital) November 15, 2021

Накануне Наваф принял отставку кабинета министров во главе с Сабахом аль-Халидом ас-Сабахом. Дабы не оставлять страну без управления, эмир издал приказ, что ушедшее правительство будет исполнять свои обязанности в качестве временного до утверждения нового состава.

Регулярная смена кабмина в Кувейте является привычным событием из-за жесткой конфронтации с парламентом страны. Это не позволяет провести ряд реформ, касающихся государственного бюджета, которые позволят властям получать кредиты за рубежом. Пытаясь положить конец этой вражде, глава государства осенью призвал исполнительную и законодательную власть начать «национальный диалог». Оппозиция в Меджлисе выдвинула ряд предварительных условий для начала переговоров, которые включали снятие неприкосновенности с главы правительства, которого парламент подозревает в злоупотреблении полномочиями и обвиняет в неэффективной политике по борьбе с коронавирусом. Однако до диалога дело не дошло — 8 ноября премьер подал эмиру прошение об отставке, при этом о причинах такого решения не сообщалось.