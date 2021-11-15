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Стая скворцов устроила причудливый танец в небе под Анапой
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Стая скворцов устроила причудливый танец в небе под Анапой
Видео

Необычное воздушное шоу снял на камеру мобильного телефона житель Краснодарского края. Стая птиц, словно единый живой организм, исполнила в небе комбинацию из различных фигур.

Фотограф из Краснодара, а также член Русского географического общества Алексей Школьный стал свидетелем необычного природного явления. Стая пернатых словно танцевала в воздухе. Мужчина выложил видео этого процесса в Сеть и получил восторженную реакцию от подписчиков.

«Вот это да, супер. Никогда такого не видела», — пишет пользователь Лилия.

«Это какая-то фантастика», — удивлен один из комментаторов.

Орнитологи называют подобный феномен мурмурацией – это когда скворцы сбиваются в громадные стаи. Они динамично кружат, постоянно меняют строй, сжимаясь и разжимаясь в небе. Таким образом пернатые защищаются от хищных птиц во время полета.

 

 

 

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