Стая скворцов устроила причудливый танец в небе под Анапой

Необычное воздушное шоу снял на камеру мобильного телефона житель Краснодарского края. Стая птиц, словно единый живой организм, исполнила в небе комбинацию из различных фигур.

Фотограф из Краснодара, а также член Русского географического общества Алексей Школьный стал свидетелем необычного природного явления. Стая пернатых словно танцевала в воздухе. Мужчина выложил видео этого процесса в Сеть и получил восторженную реакцию от подписчиков.

«Вот это да, супер. Никогда такого не видела», — пишет пользователь Лилия.

«Это какая-то фантастика», — удивлен один из комментаторов.

Орнитологи называют подобный феномен мурмурацией – это когда скворцы сбиваются в громадные стаи. Они динамично кружат, постоянно меняют строй, сжимаясь и разжимаясь в небе. Таким образом пернатые защищаются от хищных птиц во время полета.