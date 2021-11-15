Свадебный фотограф Херрингтон по трем признакам может определить обреченный на развод брак

Вашингтон, 15 ноября. Свадебный фотограф из США Шайла Херрингтон рассказала, что уже во время брачной церемонии может определить, какие супружеские пары распадутся.

По словам эксперта, существует три главных признака того, что брак будет недолговечным. Первый показатель — это когда один из супругов делает больше трех фото с родственниками без партнера.

«У вас могут быть фотографии только с родителями, без супруга, но их должно быть не более трех», — сообщила Херрингтон в TikTok.

Еще один признак — если друзья невесты или жениха «избегают разговоров о супруге». По мнению Шайлы, это знак, что они не поддерживают выбор своего друга или подруги. Как отметила фотограф, следует обратить внимание и на то, с кем проводит время супруг на мероприятии. Если только с семьей и друзьями, то это «тревожный звоночек».

Ранее свадебные фотографы назвали признаки скорого развода, заметить которые можно во время праздника и фотосессии молодоженов. Своими наблюдениями специалисты поделились на портале Reddit.