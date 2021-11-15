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Сенатор Ковитиди посоветовала вице-премьеру Польши перестать критиковать Россию
Политика
Сенатор Ковитиди посоветовала вице-премьеру Польши перестать критиковать Россию
Фото из личного архива Ольги Ковитиди

Москва, 15 ноября. Польша своими антироссийскими высказываниями пытается создать видимость хороших отношений с Евросоюзом, считает сенатор Ольга Ковитиди.

Ранее вице-премьер Польши Петр Глиньский заявил, что Россию и Белоруссию необходимо отстранять от участия в соревнованиях и крупных мероприятиях. Как считает член Совета Федерации Ольга Ковитиди, таким образом политик пытается перенести проблемы «с больной головы на здоровую».

«В Польше ситуация чрезвычайно тяжелая: старение населения, нехватка рабочих рук, конфликт с ЕС, ограничение демократических свобод народа. Мы понимаем, что нагнетание антироссийских настроений поможет стране создать видимость нормализации отношений с Евросоюзом», — цитирует сенатора издание Pravda.Ru.

Как отметила Ковитиди, Глиньскому стоит перестать беспокоиться судьбой России и критиковать ее и вернуться к своим профессиональным обязанностям.

Ранее российский сенатор Андрей Клишас раскритиковал требование Польши исключить Россию из различных международных организаций. По его словам, стране следует позаботиться о том, чтобы самой не вылететь из Евросоюза. Сенатор Андрей Климов также высмеял антироссийскую риторику польского министра. Он призвал не обращать внимание на подобное «тявканье», передает НСН.

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россия польша ковитиди
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