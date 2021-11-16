На Украине началось открытое противоборство элиты против команды президента страны

Резкая критика Владимира Зеленского, зазвучавшая на телеканалах Рината Ахметова, ознаменовала на Украине начало нового политического этапа — открытого противоборства украинской элиты и команды президента страны. Борьба между Владимиром Александровичем и Ринатом Леонидовичем, а также теми, кто встанет на сторону Ахметова, будет жесткой и бескомпромиссной.

Новый политический этап

На Украине наблюдается не особо заметный из России, но весьма чувствительный для Владимира Зеленского «обвал» — рушится рейтинг действующего президента Украины. По данным социологических служб Незалежной, сейчас за Владимира Александровича готовы проголосовать на гипотетических президентских выборах 21,8% респондентов. Для Зеленского это исторический минимум. Причем этот минимум с каждым днем продолжает «проседать». Так, например, падение президентского рейтинга за минувшие 10 дней составило рекордные 3,3%! Антирейтинг Зеленского составляет 65%, что тоже своеобразный рекорд.

mon.gov.ua / Сайт министерства образования и науки Украины

Понятно, что у этого «обвала» есть немало веских причин. Особо я бы выделил из них две: глубокое разочарование украинского населения действиями своего президента на фоне растущих социально-экономических проблем (энергетический кризис, рост тарифов и так далее), а также консолидация оппозиции под эгидой медиаресурсов главного олигарха Украины Рината Ахметова.

Последнее событие можно считать своеобразным водоразделом. Дело в том, что, несмотря на вызванное репрессивной политикой Зеленского у украинских элит глубочайшее раздражение, до сих пор никто из представителей политикума Незалежной против Владимира Александровича всерьез не выступал. Люди банально опасались санкций со стороны Офиса президента Украины (ОП), открытия против себя уголовных дел и захвата бизнеса. По той же причине никто из украинской элиты не запускал новых политических проектов, способных конкурировать с командой Зеленского.

wikipedia.org / Komul/CC BY-SA 3.0

Резкая критика президента, которая зазвучала со второй половины октября на телеканалах Рината Леонидовича «Украина» и «Украина 24», ознаменовала на Украине начало нового политического этапа — открытого противоборства украинской элиты против команды Зеленского.

Владимир Александрович ответил ожидаемо жестко — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 10 ноября заявил, что на СНБО заслушают информацию Национального антикоррупционного бюро Украины о деле «Роттердам+». Напомню — по этому делу подозреваемыми проходят два топ-менеджера ахметовского энергохолдинга ДТЭК. 11 ноября Зеленский в своем Telegram-канале опубликовал видео, полное угроз неким олигархам и их телеканалам, которые, по мнению президента, раздувают в стране проблему дефицита энергоресурсов, на что власть готова дать твердый и решительный ответ. Прилагательное «жесткий» применительно к анонсированному ответу Владимир Александрович не озвучил, но меж строк оно проглядывало весьма явственно.

В общем, стороны обозначили свои позиции и принялись энергично готовиться к схватке. Перед тем, как попробовать спрогнозировать дальнейшие события, не лишним будет вспомнить о том, что предшествовало конфликту Зеленского и Ахметова.

Зеленский превратился в тирана

Федеральное агентство новостей /

То, что текущий внутриполитический курс Владимира Александровича себя исчерпал, стало очевидно осенью 2021-го. Попытка Зеленского превратить СНБО в центр политического притяжения не удалась. Игра на крайне правых настроениях, закрытие оппозиционных телеканалов, репрессии против ОПЗЖ, а также иные «творческие новации» Владимира Александровича вместо того, чтобы подтолкнуть рейтинг президента вверх, обрушили его вниз. Чтобы сохранить хоть какой-то контроль над ситуацией, Зеленскому пришлось прибегнуть к политике силового прессинга, запугивания и откровенного шантажа. Иным способом «рулить» Украиной у Владимира Александровича уже не получалось. По сути, президент Незалежной превратился в самого настоящего тирана.

Осенью же ускорился развал ранее сложившейся вокруг президента политической коалиции. Если в июле Зеленскому удалось отправить в отставку министра МВД Арсена Авакова, то в октябре Владимир Александрович инициировал изгнание с должности спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. После такой коллизии Аваков и Разумков оказались свободными от каких-либо обязательств перед Зеленским, зато получили весомые личные причины для конфронтации с Владимиром Александровичем. С уходом в отставку Разумкова украинский парламент лишился центральной консолидирующей фигуры, которая объединяла в Раде все фракции воедино, а также поддерживала легитимность принятых законов. На днях Разумков объявил о создании межфракционной депутатской группы «За разумную политику», где из 25 депутатов 21 — это выходцы из пропрезидентской партии «Слуга народа». Это обстоятельство ставит крест как на парламентском большинстве пропрезидентской партии, так и на вопросе фракционного единства.

facebook.com / Слуга Народу

Вот теперь самое время задаться вопросом, что последует дальше?

С высокой степенью вероятности Раду ожидает яростная борьба, в ходе которой нардепам придется выбирать, что им важнее — пассивное, но безопасное (насколько это вообще возможно на современной Украине) пребывание в «болоте» существующего сейчас парламента или рискованное (придется бодаться с тираном Зеленским), но обещающее множество новых возможностей, политическое будущее имени Разумкова.

Риски вышеописанной диспозиции в ОП понимают и стараются побыстрее «закопать» бывшего спикера Рады. Для этого ОП готовит процедуру отзыва депутатского мандата у Разумкова, что сделать будет непросто. Но и это еще не все «грабли», на которых вынуждена сейчас прыгать команда «пана Зе». Попытка полностью убрать Разумкова из парламента способна окончательно расколоть фракцию «Слуга народа», в которой 10% депутатов поддерживают Разумкова открыто, а скрытно — много больше. Вероятность развала «Слуги народа» усиливается еще одним фактором — даже в пропрезидентской партии известно, что команда Зеленского данных обещаний не держит и договариваться с ней о чем-то бессмысленно. В таких обстоятельствах каждый член «Слуги народа», задумываясь о своем будущем, вынужден заранее готовить себе запасные «посадочные площадки». Самая вменяемая из них сейчас — это та самая создаваемая Разумковым межфракционная депутатская группа «За разумную политику».

Facebook / Слуга Народу — Команда Зеленського

Кстати, та же самая недоговороспособность Зеленского и его окружения вынудила вернуться из Италию на Украину и Арсена Авакова. Ведь едва тот после отставки с поста министра МВД отправился за границу, как команда «пана Зе» начала «отжимать» у Авакова легальный и «серый» бизнес!

Примеры Авакова и Разумкова ясно дали понять украинской элите, что отсидеться за печкой ни у кого не получится. Если далее ничего не предпринимать, то бывший шоумен, ставший президентом Украины, всех в бараний рог скрутит. И элита решилась, наконец, дать Зеленскому бой.

Курс — на досрочные выборы

Ну а что же Владимир Александрович? Он и его окружение сейчас лихорадочно ищут новую политическую стратегию. Хотя термин «стратегия» тут можно использовать лишь с большой натяжкой — команда Зеленского живет короткими периодами в 2–3 месяца, которые посвящаются не реализации какого-то долговременного плана, а непрерывному антикризисному реагированию. В таком «пожарном» режиме можно худо-бедно совладать с мелкими проблемами, но не с крупными. Рано или поздно последних накопится столько, что их «обвал» может похоронить под собой не только «пана Зе» и Ко, но и всю Украину. Собственно, текущий рейтинг Зеленского как раз и сигнализирует, что крах уже не за горами.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Однако Владимир Александрович предпочитает этого не замечать. Вместо того, чтобы браться за фундаментальную перестройку ситуации в Незалежной (реальное, а не мнимое прекращение огня в Донбассе, реализация Минских соглашений, нормализация отношений с РФ и так далее), Зеленский решил заняться интригами и переделом зон влияния на внутриукраинском пространстве. Судя по всему, сейчас команде Зеленского единственным выходом видятся досрочные президентские выборы с полной зачисткой медиа- и политического поля.

Де-факто уже сейчас на Украине всем держателям медиаресурсов выдвинут ультиматум — передать контроль над СМИ Офису президента Украины или иным представителям Владимира Александровича. Крупнейший олигарх Украины Ринат Ахметов на этот ультиматум ответил отказом.

Всем известно, что Ахметов спонсирует или прямо содержит множество политических сил — партии «Батькивщина», «Сила и честь», «Радикальная партия Олега Ляшко», фракцию «За будущее» и ряд других. Это довольно существенные политические активы, но для противоборства с «закусившим удила» Зеленским их недостаточно. Поэтому Ахметов стал консолидировать под своей эгидой всю политическую оппозицию Зеленского, включая таких «тяжеловесов», как Аваков и Разумков — они стали выступать на ахметовских телеканалах с критикой Зеленского.

Федеральное агентство новостей / wikipedia.org / Адміністрація Президента України / Виктор Г. Алексеев / CC BY-SA 3.0

Есть информация о том, что политтехнологи Ахметова сейчас ведут переговоры с мэрами крупнейших городов Украины с целью создания региональной политической платформы, оппозиционной Зеленскому. Здесь «пан Зе» тоже умудрился сам себе подложить приличные «грабли». После того, как Владимир Александрович приложил немало усилий для того, чтобы отобрать в свою пользу у региональных элит каналы контрабанды и иные виды «серого» бизнеса, друзей среди «регионалов» у Зеленского практически не осталось. Выборы мэров украинских городов 31 октября показали, что влияние ОП и партии «Слуга народа» на региональные центры минимально. Эта политическая конструкция может стать очень серьезной угрозой для Зеленского в ходе предвыборной кампании и последующего подсчета голосов, если «регионалы» решат помешать махинациям президентской команды.

На данный момент на Украине сложился следующий внутриполитический расклад.

За ОП стоит силовой ресурс, и на этом, в общем, все. Зеленский не располагает дружественными медиа за исключением канала «1+1» Игоря Коломойского, полагаться на который, с учетом все более неоднозначных своих отношений с Игорем Валерьевичем, Владимир Александрович не может.

president.gov.ua / Администрация президента Украины

Положение Зеленского существенно ухудшает фактическая фронда судебной системы и прокуратуры, которые не поддались прессингу команды президента. Это может выбить из рук ОП его главное оружие — возбуждение/фабрикацию уголовных дел против политических соперников Зеленского.

Тем временем Ахметов «держит» политическое поле из средних и малых политических партий. Его центром может стать будущая партия Дмитрия Разумкова, который может привлечь на свою сторону несколько десятков депутатов Рады и крупных политиков. Уже сейчас за будущую партию Разумкова украинцы готовы отдать 6,5% своих голосов. Поддержку в регионах Ахметову окажет коалиция мэров городов. Любопытно, что пока в обойме Ахметова не засветился мэр Киева Виталий Кличко. Тот, видимо, пока хочет сохранить свою политическую независимость. Но можно не сомневаться, что, как только положение «пана Зе» пошатнется, Кличко тоже станет частым гостем телеканалов Ахметова.

Сейчас наступила тактическая пауза. Стороны готовятся к политическому столкновению, которое, скорее всего, случится к концу года. Оппозиция явно выжидает крупной ошибки Зеленского — ухудшения социально-экономического положения, а точнее, начала острой фазы энергетического кризиса, которая может стать триггером уже публичной политической фронды против Владимира Александровича по всей стране. Команда президента действует более активно. Она собирает компромат против ключевых фигур «соперников» и готовит уголовные дела, стараясь укрепить свое положение в Раде.

president.gov.ua / Офіс Президента України

Борьба будет бескомпромиссной

Есть ли у Зеленского шансы сокрушить Ахметова и консолидируемую им оппозицию? Да, есть, если Владимир Александрович сумеет как-то смягчить последствия энергетического кризиса и сформировать новую политическую модель. Недооценивать возможности Зеленского нельзя — все же он и его команда — это опытные продюсеры, которые могут найти удачные тактические ходы. Главная задача «пана Зе» сейчас — это проскочить кризис и дотянуть до весны. Замечу, что у Зеленского и его окружения нет никаких моральных ограничений. Эти люди прекрасно понимают, какие, мягко говоря, незавидные перспективы ожидают их в случае поражения. Поэтому борьба между Владимиром Александровичем и Ринатом Леонидовичем, а также теми, кто встанет на сторону Ахметова, будет жесткой и бескомпромиссной.

Под занавес выделю один очень важный момент, который следует учитывать не только украинской оппозиции. Если в ходе этой конфронтации президенту Украины понадобится мобилизовать и сплотить вокруг себя украинское общество, устроив крупную военную провокацию в Донбассе или на границе с Крымом, Зеленский сделает это без колебаний.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.