Квантовый процессор от IBM оказался мощнее любого суперкомпьютера

Вашингтон, 15 ноября. Компания IBM разработала квантовый чип Eagle, который способен решать задачи, недоступные даже современным суперкомпьютерам. Об этом сообщил гендиректор Арвинд Кришна.

Испытания квантового процессора от IBM завершились успехом: он превзошел по мощностям любую современную вычислительную технику. Чип получил название Eagle — он может обрабатывать 127 кубитов данных. Глава технологической компании Кришна прокомментировал успех разработчиков.

«Невозможно смоделировать это на чем-то еще, что означает, что он мощнее чего угодно», — подчеркнул гендиректор IBM в эфире Axios on HBO.

Квантовый процессор подтвердил свое превосходство, когда преодолел отметку в 100 кубитов обработки информации. Глава компании убежден, что именно квантовая вычислительная техника сыграет решающую роль в будущем.

Техногигант Intel ранее обрушил продажи процессоров AMD. Причиной падения популярности стал выход на рынок новинок компании-конкурента.