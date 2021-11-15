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Сенатор Ковитиди призвала «не размахивать литовско-польской саблей» на границе с Белоруссией
Политика
Сенатор Ковитиди призвала «не размахивать литовско-польской саблей» на границе с Белоруссией
Global Look Press  /  Patrick Pleul/dpa

Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди осудила позицию, которую заняли прибалтийские страны по отношению к Белоруссии. Ранее президенты Литвы, Латвии и Эстонии выступили с совместным заявлением, в котором обвинили Минск в том, что белорусские власти якобы «вынуждают» мигрантов нарушать границу Евросоюза. При этом президент Литвы Гитанас Науседа также обвинил Россию в миграционном кризисе на границе с Белоруссией. Он заявил, что нелегальные мигранты якобы приезжают в Минск через Москву.

Сенатор Ольга Ковитиди в авторской колонке для ФАН резко раскритиковала эти заявления. Напоминаем: мнение, высказываемое в авторской колонке, является личной позицией автора, которая может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Сенатор Ковитиди призвала «не размахивать литовско-польской саблей» на границе с Белоруссией
Global Look Press / Attila Husejnow

Не надо «размахивать литовско-польской саблей». Колонка Ольги Ковитиди

Рекомендации президентов Литвы, Латвии и Эстонии о необходимости реформирования миграционного законодательства без анализа реализации миграционной политики Евросоюза, на мой взгляд, являются эмоциональными, несистемными и противоречивыми.

Считаю, что обращение к Брюсселю Польши, Литвы и еще десяти стран ЕС с требованием «приспособить существующую правовую базу к новым реалиям» закладывает взрывной механизм под европейской правовой моделью, поскольку оспаривает Женевскую конвенцию о беженцах. Тем самым Польша и прибалтийские страны фактически требуют узаконить нарушение прав человека, грозящее жизни и здоровью беззащитных людей, оказавшихся в опасной ситуации.

Полагаю, что нынешний миграционный кризис создан США и их союзниками по ЕС. Считаю, что разрешение этой ситуации требует продуманной и взвешенной стратегии, с учетом специфики каждого европейского государства. Однако, похоже, о равенстве в Евросоюзе уже давно никто не говорит. Судя по всему, в Европе осознали, что миграционную систему разработали богатые страны, чтобы делегировать деликатный процесс предоставления убежища более слабым приграничным государствам Средиземноморья и Восточной Европы.

Заложниками непрофессиональной и неэффективной европейской миграционной политики оказались простые люди — мигранты, беженцы, в том числе европейцы, среди которых есть белорусы. Проблему нужно решать, а не «размахивать литовско-польской саблей», обвиняя во всем Белоруссию. Ведь милитаризация гуманитарной проблемы ЕС размывает само понятие убежища и подрывает те самые устои, о которых так любят говорить на Западе.

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