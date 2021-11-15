Главы МИД стран ЕС подтвердили желание ввести новые санкции против Белоруссии

Брюссель, 15 ноября. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау анонсировал введение новых санкций против Белоруссии со стороны Евросоюза.

По словам Рау, главы МИД стран ЕС приняли политическое решение о пятом пакете санкций в отношении Белоруссии.

«Принято политическое решение, касающееся пятого пакета санкций. Никто не сомневался, что очередная шестая часть будет нужна», — сказал он журналистам по итогам переговоров.

Брюссель рассматривает введение очередного пакета ограничений против Минска на фоне миграционного кризиса. Как заявил президент республики Александр Лукашенко, Белоруссия резко ответит на новый пакет санкций Евросоюза.