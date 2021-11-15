Шоумен Барецкий обратился к генконсулу Швеции для признания его отцом Греты Тунберг

Стас Барецкий вступил в нешуточную битву за признание его отцом экоактивистки Греты Тунберг. О том, как проходит его борьба за обретение семейного счастья, в интервью ФАН рассказал сам шоумен.

Грета Тунберг вновь стала интересна средствам массовой информации после критики итогов прошедшей с 31 октября по 13 ноября в Глазго 26-й конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата (COP26). Уже ставшая совершеннолетней девушка прокомментировала их своим легендарным «бла-бла-бла» и заявила, что настоящая работа по спасению экологии планеты никогда не прекращалась.

Барецкий не смог выдержать ее нового появления на первых страницах мировых передовиц и вывел свою борьбу за установление своего, по его мнению, отцовства на новый уровень. Теперь он пишет бумаги с просьбами о «содействии» в адрес генерального консула Швеции в России Яна Лундина.

«Есть определенные доказательства, основанные на совместном проживании меня и родной матери Греты, Светланы Кулаковой, в 2001 году до 2002 года в городе Санкт-Петербурге. Которая мигрировала из России в Швецию в конце 2002 года, будучи беременной, где и родила мою дочь и отдала ее в приемную семью за невозможностью содержания, проблемами с жильем и тяжелого материального положения», — говорится в обращении.

Далее письмо изобилует сценами раскаяния биологической матери и рассказами о ее тщетных попытках вернуть дочь.

«Очень просим содействия в проведении данного мероприятия, в проведении ДНК-теста, помочь родному отцу увидеть и признать собственную дочь. У меня нет детей, и Грета — мой шанс, моя дочь, за которую я хочу, должен и буду бороться!» — утверждает Барецкий в письме.

фото из личного архива Стаса Борецкого /

Барецкий подчеркнул, что оно было написано им совместно с адвокатом Владимиром Налимовым, который ранее помогал бывшей жене экс-участника некогда популярной группы «Мираж» Романа Жукова.

«Вместе мы составили письмо в адрес консула, чтобы он повлиял на Грету Тунберг и сподвиг ее признать меня своим отцом, — рассказал Барецкий. — Детей, рожденных в браке, у меня нет, а я уже скоро состарюсь — надо будет, чтобы за мной кто-то ухаживал, ну или просто время от времени присылал деньги на жизнь и на сигареты».

Шоумен признается, что не сможет заставить Тунберг приехать к нему в Россию, однако обещает сделать все для того, чтобы компетентные органы Швеции оказали на нее необходимое давление.

«Люди вокруг поддерживают меня в моем стремлении, — заявил собеседник ФАН. — Я вижу по комментариям в соцсетях! Конечно, не обходится без издевательств, но большинство за меня в этом вопросе!»

Ранее Барецкий пообещал устроить субботник на могиле Людмилы Гурченко.