Уникальное письмо Екатерины II о важности вакцинации продадут с молотка в Лондоне

Лондон, 15 ноября. Аукционный дом MacDougalls’s сообщил о продаже ценного письма российской императрицы Екатерины II о необходимости вакцинации.

Данное письмо — известный исторический документ о первой в России кампании по вакцинации против оспы. Императрица написала его во время путешествия в Крым генерал-фельдмаршалу Петру Румянцеву. В письме она объяснила, как грамотно организовать вакцинацию в стране.

«Екатерина была первым человеком в России, которая привилась», — сказано в сообщении аукционного дома.

Портрет Екатерины II и ее письмо выставят одним лотом с оценкой 1,2 млн фунтов стерлингов, что составляет около 117 млн рублей. Подлинность исторического документа подтверждена.

Ранее сообщалось, что пасхальное яйцо Карла Фаберже из коллекции императрицы Марии Федоровны было продано в рамках аукциона. Торги прошли в Москве.