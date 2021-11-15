Семин призвал не винить Кудряшова в поражении сборной России

Москва, 15 ноября. Экс-наставник сборной России Юрий Семин после поражения национальной команды от Хорватии (0:1) в заключительном туре отборочного этапа ЧМ-2022 поддержал забившего автогол защитника Федора Кудряшова.

Специалист напомнил, что в матче проигрывает вся команда, а не один футболист. Он призвал фанатов не обвинять Кудряшова в поражении сборной.

«Проигрывает всегда команда, а не игрок. Кудряшова нельзя винить в пропущенном мяче. Болельщики не должны концентрировать всю свою обиду вокруг Федора. Команду надо поддержать и верить в их успешное выступление в стыковых матчах. Шансы попасть на чемпионат мира по-прежнему хорошие, потому что есть единый механизм, который работает. В этом заслуга Валерия Карпина», — передает Sport24 слова Семина.

Специалист также обратил внимание, что ошибку может допустить кто угодно, и привел в пример сборную Португалии, которая в решающем матче отбора проиграла сербам (1:2) и также будет пробиваться на турнир в Катаре через стыки.

Сборная России заняла второе место в группе Н и теперь сыграет в стыковых матчах. Жеребьевка пройдет 26 ноября в Цюрихе.