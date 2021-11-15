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Путин поручил кабмину доработать Транспортную стратегию до 2030 года
Экономика
Путин поручил кабмину доработать Транспортную стратегию до 2030 года
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 15 ноября. Президент РФ Владимир Путин распорядился доработать и утвердить одобренную Транспортную стратегию до 2030 года с прогнозом до 2035 года, говорится на сайте Кремля. 

Исполнитель поручения — российское правительство, следует из перечня. Срок исполнения — до 20 декабря текущего года. Кроме того, администрации президента поручено направить в кабмин подготовленные комиссиями Госсовета предложения по реализации Транспортной стратегии.

В стратегии представлено обновленное видение развития транспортной системы России в интересов населения, грузоперевозчиков и всего общества. В процессе его создания учли также общемировую практику и тренды разработки подобных документов.

Владимир Путин ранее призвал минимизировать расходы при строительстве дорог на фоне роста инфляции. Глава государства отметил, что допускать необоснованного повышения цен в этой отрасли нельзя.

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