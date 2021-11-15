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ВИК Ливии пожаловался на атаку хакеров, взломавших страницу в Facebook
Политика
ВИК Ливии пожаловался на атаку хакеров, взломавших страницу в Facebook
flickr.com  /  thoughtcatalog.com

Триполи, 15 ноября. Хакеры взломали официальную страницу Верховной избирательной комиссии (ВИК) Ливии, об этом сообщает избирком страны.

Как отметил представитель пресс-службы избиркома Сами аш-Шериф, на страницу ВИК в соцсети была совершена хакерская атака.

«Официальная страница Высшей избирательной комиссии была взломана, и хакеры опубликовали ложное сообщение об отказе в регистрации Сейфа аль-Ислама кандидатом на выборах», — сообщил чиновник.

Ранее на странице ливийского избиркома появился пост, что ВИК якобы отклонила заявку сына покойного лидера североафриканского государства Сейфа аль-Ислама Каддафи, который планировал бороться за президентское кресло в гонке 24 декабря. Позднее сообщение исчезло.

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выборы ливия каддафи
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