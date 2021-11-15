Санкт-Петербург, 15 ноября. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей высказался о подготовке Ливии к избирательному процессу. По его словам, выборы президента необходимо провести в запланированный день, 24 декабря 2021 года.

«Эта дата, которая объединила всех ливийцев, не может быть перенесена по желанию отдельных политических игроков», — подчеркнул российский социолог.

Глава ФЗНЦ на основании требований североафриканского закона призвал допустить всех участников политического процесса до голосования. По его мнению, только так можно предотвратить конфликты.

«Диктат международных институтов и отдельных стран в вопросах, кого примет международное сообщество в качестве президента Ливии, а кого — нет, недопустим», — отметил социолог.

Максим Шугалей считает важным предоставить каждому гражданину возможность проголосовать, поэтому вооруженные группировки не должны вмешиваться в процесс и давить на избирателей.

«Я был похищен в Ливии во время проведения согласованных с властями социологических исследований, и провел без суда и следствия в тюрьме «Митига» 1 год и 8 месяцев. Сейчас планирую стать наблюдателем на выборах президента Ливии», — добавил глава ФЗНЦ.

Социолог назвал честное голосование шагом к восстановлению североафриканской страны и благополучию граждан. Накануне сын покойного лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам подал необходимые для выдвижения на руководящую должность документы.