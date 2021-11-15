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Мэл Гибсон станет режиссером финальной части «Смертельного оружия»

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 19:07
Общество
Мэл Гибсон станет режиссером финальной части «Смертельного оружия»
Кадр из фильма «Смертельное оружие»

Лос-Анджелес, 15 ноября. Голливудский актер Мэл Гибсон сменит умершего Ричарда Доннера на посту режиссера пятого фильма «Смертельное оружие». Звезда боевика также вернется к главной роли в предстоящем проекте.

«Смертельное оружие» готовится вернуться на экраны после многолетнего перерыва. Боевик завоевал статус культового после премьеры в 1987 году, и теперь поклонников франшизы ждет заключительный эпизод. Изначально постановкой должен был заниматься режиссер Доннер, ответственный за первый фильм. Однако он ушел из жизни этим летом, не успев довести замысел до конца, сообщает «Газета.Ru».

Пустующее кресло режиссера займет сам Гибсон, который также вновь исполнит в фильме главную роль. Актер подтвердил эту информацию на мероприятии в Лондоне, передает Daily Mail. По словам звезды, предшественник проделал большую работу над сценарием, но успел благословить Гибсона заняться фильмом в случае, если постановщик не успеет закончить проект. Подробности картины пока не раскрываются, передает «Культуромания».

Этой осенью Гибсон также присоединился к приквелу «Джона Уика». Звезда исполнит одну из ключевых ролей в будущем проекте.

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кино смертельное оружие мэл гибсон
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