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Набиуллина перечислила условия для внедрения цифрового рубля
Экономика
Набиуллина перечислила условия для внедрения цифрового рубля
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 15 ноября. Банк России сможет внедрить цифровой рубль только при соблюдении условий: свободном переводе в другие формы денег при коэффициенте конвертации один к одному, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Выступая на заседании комитета Государственной думы по финансовому рынку, председатель российского регулятора отметила, что Центробанк может больше года тестировать прототип цифрового рубля.

«Это третья форма денег, и мы ее будем запускать масштабно, только когда убедимся, что все условия выполняются, о которых вы говорите, легко переводятся из наличной (формы. — Прим. ФАН) в цифровую, в безналичную, только один к одному, и только при этих условиях. Это должен быть настоящий полноценный рубль, никакого там дисконта или еще чего-то», — добавила Набиуллина.

Аудитор Счетной палаты РФ Алексей Саватюгин ранее заявил, что цифровой рубль может помочь в борьбе с мошенничеством. Кроме того, благодаря этой валюте удастся сделать более сложным уход от налогов.

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Эльвира Набиуллина банк россии цифровой рубль
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