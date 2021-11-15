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Sohu: реакция Путина на провокации НАТО застала врасплох британского генерала Картера
Армия
Sohu: реакция Путина на провокации НАТО застала врасплох британского генерала Картера
Федеральное агентство новостей

Пекин, 15 ноября. Президент России Владимир Путин застал врасплох западных милитаристов, когда напряженность в отношениях между Москвой и НАТО достигла исторического максимума, пишет Sohu.

Аналитики китайского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», обратили внимание на недавнее заявление главы Генштаба Вооруженных сил Великобритании Ника Картера. По мнению генерала, сегодня как никогда велик риск случайного военного столкновения странами Североатлантического альянса и российской армией.

Такие мрачные перспективы Картер объяснил беспрецедентным кризисом в отношениях России и Запада. При этом британский военачальник умолчал, что именно Соединенное Королевство наряду с другими странами НАТО провоцируют эту напряженность, заметили в Sohu. В частности, авторы напомнили о скандальной провокации эсминца HMS Defender Военно-морских сил Британии. Минувшим летом он вторгся в территориальные воды России у берегов Крыма.

Sohu: реакция Путина на провокации НАТО застала врасплох британского генерала Картера
flickr.com / Chatham House

На этом фоне может показаться, что ситуация действительно безвыходная, но эффектный ход Путина разрушил зловещий прогноз генерала. Несмотря на военные маневры НАТО в Черном море, российский лидер отказался отвечать западным странам зеркально.

«Путин считает нецелесообразным устраивать провокации в Черном море в ответ на действия НАТО», — разъяснили авторы.

Россия показала миру, что заинтересована в нормализации отношений с Североатлантическим альянсом и даже готова работать над этим. Такая реакция Путина определенно застала генерала врасплох, заключили аналитики.

Ранее, как передает телеканал «360», Картер заявлял, что у России достаточно ресурсов для достижения своих политических целей. При этом война не входит в список этих инструментов, заметил генерал.

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