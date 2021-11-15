Aydinlik: политический хаос в Триполи может помешать своевременному проведению выборов

«Политический хаос в Триполи» — так характеризует обстановку в Ливии турецкое издание Aydinlik. По информации газеты, «политические конфликты на западе превращают избирательный процесс в неразрешимую суматоху».

Aydinlik обращает внимание турецких читателей на конфликт между премьером Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамидом Дабибой и временным главой Президентского совета Мохаммедом Юнисом аль-Манфи. Последний попытался отстранить министра иностранных дел Наджлу аль-Мангуш. Однако кабмин не признал такого решения. На этом фоне заметны противоречия и в самом Президентском совете, где один из трех его членов — Абдаллах аль-Лафи в начале ноября предложил отложить всеобщие выборы до марта 2022 года. Аль-Манфи сразу же отверг эту инициативу, еще раз высказавшись за своевременное проведение голосования.

Правительство национального единства Ливии было приведено к присяге в марте 2021 год. ПНЕ и Президентский совет созданы по итогам переговорного процесса, который шел под эгидой ООН (Форум ливийского политического диалога). Задача временных органов власти — объединить разрозненные силы по всей стране, а также подготовить и провести президентские и парламентские выборы.

Однако, подчеркивает Aydinlik, по мере приближения голосования, намеченного на декабрь текущего года, усилилась борьба за власть в институтах, которые должны обеспечивать единство страны.

«Члены ПНЕ и Президентского совета действуют в своих собственных интересах, и между ними существуют постоянные разногласия и противоречия», — утверждают турецкие журналисты.

Также их беспокоит то, что столкновения между вооруженными формированиями продолжаются на западе Ливии. В восточной Ливии, которую контролирует Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, напротив, сохраняется спокойная ситуация.

Турецкие журналисты признают, что Хафтара его противники на западе Ливии признают серьезным противником и стремятся не допустить до выборов.