Сотни ярких воздушных шаров заполонили небо Леона

Крупнейший Международный фестиваль воздушных шаров состоялся в мексиканском Леоне. Городское небо заполонили сотни аэростатов разных форм и размеров.

Мультяшные герои и гигантские часы, сказочные персонажи и домашние животные — все это надувные воздушные шары, которые поднялись в небо города Леон в мексиканском штате Гуанахуато.

«Когда мы узнали о фестивале, то поняли, что не можем пропустить его. Все эти шары, вы только посмотрите, это же прекрасно! Хоть и холодно здесь, но очень красиво», — сказал посетитель Энрике.

Международный фестиваль воздушных шаров проводится в Леоне уже в 19-й раз, он является одним из самых зрелищных и крупнейших мероприятий подобного формата в мире. В этом году свои летательные аппараты подняли в небо более 200 участников.