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Huawei задумалась о выпуске смартфонов под другими брендами ради обхода санкций США

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 19:01
Технологии
Huawei задумалась о выпуске смартфонов под другими брендами ради обхода санкций США
consumer.huawei.com  /  ООО «Техкомпания Хуавэй»

Пекин, 15 ноября. Китайская компания Huawei может лицензировать дизайн собственных смартфонов через другие бренды. Таким образом производитель рассчитывает обойти ряд проблем, связанных с санкциями США.

Техногигант Huawei столкнулся с проблемами производства техники из-за черного списка, куда попал по решению властей США. С тех пор компании стал недоступен ряд комплектующих. На этом фоне бренд задумался о способах обойти американские санкции.

Так, Huawei рассматривает возможность лицензировать гаджеты через сторонние бренды. Подразделением компании может стать China Postal and Telecommunications Appliances Co. (PTAC), передает Bloomberg.

Таким образом компания сможет восполнить производство ранее недоступными комплектующими. Кроме того, бренд подумывает о продаже прав на производство смартфонов под другими торговыми марками — например, через TD Tech. Стоит отметить, что компании уже начали переговоры.

Huawei также готовится к выпуску на рынок собственных электрокаров Aotu. Новинка уже запущена в производство.

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санкции смартфон huawei
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