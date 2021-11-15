Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 ноября 19:01
19:01
Армия
Sohu: реакция Путина на провокации НАТО застала врасплох британского генерала Картера
19:00
Общество
Главные новости дня: 15 ноября
18:59
Экономика
Минимальная стоимость аренды московского жилья выросла в 1,5 раза
18:57
Общество
Москвичи с поддельными QR-кодами начали прививаться от коронавируса в частных клиниках
18:56
Происшествия
Забытая на улице в Москве первоклассница стала жертвой педофила
18:56
Происшествия
Большой театр в Москве проверяют после анонимного сообщения о «минировании»
18:55
Общество
Серьезный спрос не спадает: цены на участки под строительство в Крыму выросли на 40–50%
18:54
Технологии
Huawei задумалась о выпуске смартфонов под другими брендами ради обхода санкций США
18:53
Общество
Власти Петербурга запретили горожанам выходить на лед с 16 ноября
18:51
Общество
Юрист Мойжес считает кондукторов анахронизмом на фоне идеи введения QR-кодов в транспорте
Все новости

Юрист Мойжес считает кондукторов анахронизмом на фоне идеи введения QR-кодов в транспорте

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 18:51
Общество
Юрист Мойжес считает кондукторов анахронизмом на фоне идеи введения QR-кодов в транспорте
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 15 ноября. Билеты с QR-кодами в скором времени могут появиться в общественном транспорте Петербурга, что позволит отказаться от кондукторов. Юрист Герман Мойжес объяснил, почему считает их работу анахронизмом.

Ранее власти Северной столицы рассказали о планах перевести городской общественный транспорт на бескондукторное обслуживание пассажиров с использованием QR-кодов. Этот вопрос в эфире Медиагруппы «Патриот» обсудили депутат ЗакСа Алексей Цивилев и исполнительный директор велопешеходной ассоциации «Пошли-поехали» Герман Мойжес.

«Я предполагаю, что наличие кондукторов как раз способствует тому, что большое количество людей получает небольшие заработные платы, и технологии не развиваются. Я не думаю, что нужно взять и всех кондукторов уволить. Но, например, можно не брать новых и искать внутри предприятия возможности для перетрудоустройства. Поэтому, конечно, мне кажется, что это анахронизм», — заявил юрист.

Юрист Мойжес считает кондукторов анахронизмом на фоне идеи введения QR-кодов в транспорте
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По его мнению, необходимо вводить автоматическую оплату проезда. Мойжес отметил, что, несмотря на автоматизацию, нехватки рабочих мест в России все равно не будет. Однако важно повысить заработную плату и пенсионные выплаты. В качестве примера эксперт привел Москву, где общественный транспорт уже долгое время справляется без кондукторов.

Петербург планирует перейти на систему проездных билетов с QR-кодами весной 2022 года. ГКУ «Организатор перевозок» ранее объявил конкурс в поисках подрядчика, который сможет реализовать проект.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Юрист Мойжес считает кондукторов анахронизмом на фоне идеи введения QR-кодов в транспорте
общественный транспорт qr коды кондукторы мойжес
Комментировать