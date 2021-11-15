Юрист Мойжес считает кондукторов анахронизмом на фоне идеи введения QR-кодов в транспорте

Санкт-Петербург, 15 ноября. Билеты с QR-кодами в скором времени могут появиться в общественном транспорте Петербурга, что позволит отказаться от кондукторов. Юрист Герман Мойжес объяснил, почему считает их работу анахронизмом.

Ранее власти Северной столицы рассказали о планах перевести городской общественный транспорт на бескондукторное обслуживание пассажиров с использованием QR-кодов. Этот вопрос в эфире Медиагруппы «Патриот» обсудили депутат ЗакСа Алексей Цивилев и исполнительный директор велопешеходной ассоциации «Пошли-поехали» Герман Мойжес.

«Я предполагаю, что наличие кондукторов как раз способствует тому, что большое количество людей получает небольшие заработные платы, и технологии не развиваются. Я не думаю, что нужно взять и всех кондукторов уволить. Но, например, можно не брать новых и искать внутри предприятия возможности для перетрудоустройства. Поэтому, конечно, мне кажется, что это анахронизм», — заявил юрист.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По его мнению, необходимо вводить автоматическую оплату проезда. Мойжес отметил, что, несмотря на автоматизацию, нехватки рабочих мест в России все равно не будет. Однако важно повысить заработную плату и пенсионные выплаты. В качестве примера эксперт привел Москву, где общественный транспорт уже долгое время справляется без кондукторов.

Петербург планирует перейти на систему проездных билетов с QR-кодами весной 2022 года. ГКУ «Организатор перевозок» ранее объявил конкурс в поисках подрядчика, который сможет реализовать проект.