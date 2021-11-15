Политолог Лазарев объяснил, как «Севморпуть» лишит Украину поддержки США

Киев, 15 ноября. Вашингтон готов отказаться от «украинского проекта» ради участия в глобальных проектах, запущенных Россией.

Украине пора осознать и принять тот факт, что мир серьезно изменился за последние несколько лет. В данный момент стремительными темпами идет формирование трехполярного мира. США лишились статуса гегемона и явно не собираются за него сражаться, понимая всю бессмысленность и необоснованную дороговизну этого мероприятия. Уже сейчас на геополитической карте вырисовываются три полюса силы — Россия, США и Китай и Вашингтон готов договариваться с Москвой и идти на серьезные уступки лишь бы не проиграть в противостоянии с Пекином. В этих играх для Украины не осталось места. Очень скоро США пожертвуют Киевом, как самой мелкой и незначительной пешкой.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

С таким предупреждением в адрес власти в эфире телеканала «НАШ» выступил украинский политолог Александр Лазарев, подчеркнув, что Украиной скоро пожертвуют как разменной картой ради участия в совместных глобальных проектах с РФ или же ради доступа к уже запущенным проектам вроде «Северного морского пути».

«Сейчас мы видим, что идет формирование, по факту, нового миропорядка. В тех же Штатах уже открыто заявляют, что уже трехполярный мир и с Россией нужно считаться, как с крупнейшим полюсом силы и центром принятия решений. Внезапно появляются новые военные блоки. США создают новые союзы против Китая, а Пекин в свою очередь занимается тем же, укрепляя связи с соседями. Все последние телодвижения США в отношении России говорят о том, что американцы готовы к политике уступок и компромиссов. Переговоры идут полным ходом, и американцы готовы слить, к примеру, свой украинский проект, ради некоторых уступок со стороны РФ. И выбор уже сделан. Вполне возможно, что Украина очень скоро лишится поддержки США из-за «Северного морского пути» так как американцы на многое готовы пойти лишь бы как-то присоединиться к этому проекту», — предсказал будущие геополитические сдвиги Лазарев.

Политолог также отметил, что Вашингтон пока не может открыто налаживать отношения с РФ и уж тем более сливать свои восточноевропейские проекты вроде Украины. Поэтому создается некая шумовая завеса из череды кризисных ситуаций, к которым можно сейчас отнести и миграционное обострение на белорусско-польской границе. Пока Европа с замиранием сердца следит за развитием событий, «большие дяди» спокойно решают свои вопросы под прикрытием уже традиционной русофобской повестки, над которой усердно трудятся еврочиновники и СМИ. На самом деле все обвинения в адрес России и Белоруссии, доносящиеся сегодня из ЕС, стоят еще меньше, чем санкции пяти-шестилетней давности. Украине пора готовится к резкой смене курса в самом ближайшем будущем и не отвлекаться на искусственный кризис, созданный, чтобы прикрыть новую сделку. Может быть на этот раз эта сделка будет касаться именно Киева.

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