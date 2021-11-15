Язык тела Меган Маркл изменился через полтора года после «Мегзита»

Принц Гарри и герцогиня Меган на прошлой неделе посетили благотворительный вечер Salute to Freedom Gala. Мероприятие состоялось в Нью-Йорке. Сассекские были приглашены туда не случайно. Они вручали награду Intrepid Valor ветеранам военных действий, пишет Marie Claire.

Меган Маркл оделась на мероприятие по-особенному и вызвала шквал комментариев в Сети. Все дело в том, что Сассекская появилась на памятном вечере в ярко-красном платье от Carolina Herrera. Оно было украшено пышным шлейфом и глубочайшим декольте. Позволить себе такой откровенный наряд на королевских мероприятиях в Великобритании она бы не осмелилась. Такие выходки там строго запрещены.

Интернет-пользователи сразу же поделились на два лагеря. Одни сочли этот наряд неуместным, а другие, напротив, восхитились образом супруги Гарри.

В любом случае нельзя не согласиться с тем, что стиль Меган Маркл заметно изменился после того, как пара сбежала из Соединенного королевства. По мнению эксперта по языку тела, поменялся не только стиль одежды герцогини, но и манера ее поведения. Невооруженным взглядом заметно, что в последнее время Меган ведет себя скорее как голливудская звезда, нежели королевская особа.

«Язык тела Меган на красной дорожке больше похож на язык тела знаменитостей, чем королевских персон. Меган явно наслаждается вниманием и, похоже, немного играет перед камерами, о чем говорят ее жесты и мимика», — заявила эксперт по языку тела Джуди Джеймс в разговоре с Express.co.uk.

По словам специалиста, Маркл лучезарно улыбается и смотрит на супруга, кокетливо прищуривая глаза. Это означает только одно — она заигрывает не только с мужем, но и с камерой. Эксперт также отметила, что плечо герцогини слегка выдвинуто вперед, что также предполагает намек на флирт.

Джуди с уверенностью заявила, что улыбки пары выглядят скорее натянуто. По ее мнению, Гарри тоже демонстрирует жесты, присущие знаменитостям. Так, например ладонь принца, лежащая поверх ладони герцогини, обозначает, что он как бы отталкивает ее назад, показывая, что он защитник. Такую манипуляцию часто можно увидеть на красных дорожках различных мероприятий.

По поводу платья у Джеймс также есть особое мнение. Она отметила, что элемент одежды также является неким транспортом для «селебрити-эффекта».

«Платье ярко-красного оттенка с огромным шлейфом создает драматичность, которую так любят знаменитости первого эшелона. Красный — это цвет, связанный с сильными эмоциями, которые могут варьироваться от гнева до страсти и любви. Это цвет-заявление, и он часто считывается как сигнал неповиновения и стойкости», — уверена Джуди.

Специалист уверена, что выбор красного цвета — неспроста. Это бунтарский дух и освобождение от оков британского свода правил.

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