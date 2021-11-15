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Утилизация зараженных птичьим гриппом кур завершилась под Тюменью
Общество
Утилизация зараженных птичьим гриппом кур завершилась под Тюменью
pixabay.com  /  berndfocken

Тюмень, 15 ноября. Работы по сжиганию зараженных птичьим гриппом кур на фабрике «Боровская» в Тюменской области подошли к завершению.

Сейчас специалисты проводят уборку на участке. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник региональным оперативным штабом.

«Утилизация яичного порошка запланирована на 18 ноября и будет проведена за один день. После чего продолжатся работы по благоустройству и дезинфекции участка, которые полностью завершатся до 1 декабря 2021 года», — рассказал заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов.

В результате было уничтожено более 6 тыс. тонн биоматериала. Отмечается, что восстановление производства начнется после снятия карантина и отрицательных проб на наличие гриппа птиц на территории.

Как стало известно ранее, в десяти районах Кировской области также ввели режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Игорь Васильев.

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