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Центробанк оценил влияние инфляции на поведение граждан

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 18:48
Экономика
Центробанк оценил влияние инфляции на поведение граждан
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 15 ноября. Ожидания увеличения инфляционного давления оказывают воздействие на поведение людей, отметила во время заседания комитета Госдумы по финансовому рынку председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Если человек ждет, что инфляция дополнительно увеличится, то это со временем приводит к повышению спроса в экономике, а после этого подталкивает ценовой рост, уверена руководитель регулятора.

«Это не абстрактная категория. То, что люди ожидают инфляцию, меняет их поведение. Люди начинают по возможности больше тратить, а не сберегать. Покупать сейчас, пусть даже в кредит — поэтому мы видим, как растет потребительский кредит, — пока не подорожало еще больше», — комментирует эффект растущей инфляции Набиуллина.

Как считает представитель Центробанка, корректировки модели поведения россиян из-за снижения покупательской способности могут дополнительно усиливать инфляцию, в результате чего предложение не будет успевать за спросом из-за логистических и других ограничений. Повышается денежный спрос и повышаются цены, констатирует председатель Банка России.

Эльвира Набиуллина также акцентировала внимание на проблеме введения потребителей в заблуждение через предложение определенных продуктов и услуг под видом других.

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