Режиссер Чардымский оценил возможные запреты для онлайн-кинотеатров от РКН

Определенные возрастные цензы в кино должны быть, однако не надо делать искусство стерильным. Таким мнением в беседе с ФАН поделился российский режиссер и сценарист Алексей Чардымский.

Как стало известно, в Роскомнадзоре рассматривают возможность введения новых требований к работе онлайн-кинотеатров. Чтобы обезопасить детей от деструктивного контента, представители Общественного совета при РКН хотят запретить трансляцию фильмов и сериалов с матом, нетрадиционными сексуальными отношениями и девиациями.

Комментируя новость, Алексей Чардымский отметил, что определенные возрастные цензы в искусстве должны существовать, ведь детей до 14 лет нужно ограждать от многих жизненных моментов.

«Здесь я с ними соглашусь вот в каком плане: дети до 18 лет считаются у нас детьми по закону, но уже с 14–15 лет ребенку надо давать сексуальное воспитание. Не раньше, потому что он еще не созрел, но надо это делать с определенного возраста. И здесь цензура должна быть, — поделился рассуждениями режиссер. — Но есть и другой момент касательно интернет-платформ, которые сейчас везде, — за своего ребенка должны отвечать еще и родители».

Федеральное агентство новостей /

Адекватное регулирование должно присутствовать в трансляции любого контента, но при этом кино, музыка, любое творчество не должны становиться стерильными и лишенными любого намека на спорную, но реальную жизнь.

«Это будет неинтересно… Понимаете, кино должно вскрывать какие-то проблемы, ведь недаром Владимир Ильич Ленин сказал, что важнейшим из искусств для нас является кино, — продолжил Чардымский. — Видеопродукт воздействует на человека с самого детства. Мы еще читать и писать не умеем, а смотрим мультики, какие-то фильмы. Поэтому я считаю, о чем уже не раз говорил, что кино является вторым по воспитанию после здравоохранения. Кино должно вскрывать проблемы и давать решения, вот в чем сила художника: того же Германа, Михалкова, Мамина. Снимать, вскрывать проблемы и давать свою точку зрения. А вот уже право зрителя — принимать ее или нет».

pixabay.com /

Вопрос творческой цензуры давно волнует собеседника агентства, и он относит себя скорее к тем, для кого жесткие ограничения в искусстве убивают саму его суть и смысл. Ведь право художника и творца, признается режиссер, делиться с публикой тем, что наболело в душе и нашло выход в определенной форме.

«А цензура — это совесть творца. Допустим, у нас сейчас идет борьба с курением, с матом, с ЛГБТ. Но чтобы понять проблему, ее надо вскрыть — и тогда решить. Помните гениальный фильм «Красная шапочка»? Там есть эпизод, когда Волчонок курит и говорит Красной шапочке: «Сейчас я покурю и дам тебе в глаз». Вот этот эпизод решает сразу несколько проблем. Волчонка играет Иосифов, его загримировали так, что в гроб краше кладут. И первая история: ты будешь курить, ты будешь слабым. А второй момент: девочек нельзя бить ни при каких обстоятельствах. И он уже изначально через сигарету становится отрицательным героем, через эту сигарету он (режиссер. —Прим. ФАН) решает несколько проблем, — заключает Алексей Чардымский. — И в этом цензуры не было. А сейчас мы закрашиваем эти сигареты, закрашиваем какие-то моменты, и человек не понимает, для чего, с чем мы боремся и что хотим этим сказать».

Ранее режиссер и сценарист заявил, что в российском кинематографе комедии граничат с трагическим жанром, так как показывают через юмор недостатки нашего общества. В подобном ключе, по его мнению, снят фильм «16-й», ведь создатели дают аудитории повод для размышлений без навязывания собственной точки зрения.