Эдгард Запашный по следам поражения России в матче с Хорватией: «Это стыд!»

Руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный в авторской колонке для ФАН по следам поражения сборной России от команды Хорватии рассуждает о проблемах нашего футбола. Напоминаем, мнение колумниста является его личной позицией и может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

Это стыд! Колонка Эдгарда Запашного по следам поражения России в матче с Хорватией

Днем в воскресенье в антракте нашего шоу мне позвонил наш ударник Павел и сказал:

«Спорим, сборная России сегодня проиграет и вообще никуда не выйдет?»

Я внимательно следил за матчем Россия — Хорватия и видел, как отчаянно наши оборонялись. Да, именно оборонялись. Потому что большую часть времени наши футболисты провели без мяча на своей половине поля. Но, когда я смотрел игру, мне показалось, что даже природа будет сегодня на нашей стороне. Шел настолько обильный дождь, который не позволял хорватам в буквальном смысле вести мяч по газону, что, конечно, это очень сильно сказывалось и на темпе игры, и на сложности создания опасных моментов. Хорватия быстро приняла решение и все основные атаки стала проводить, навешивая мячи в нашу штрафную зону. Много раз мяч доходил до нападающих Хорватии, но на нашу удачу прилетал практически всегда в руки вратарю сборной России.

Я подумал, что нет, наверное, мы все-таки имеем возможность сыграть с Хорватами вничью, так как победа или ничья нас полностью устраивали. Добившись нужного нам результата, мы гарантировали себе место на Чемпионате мира 2022 года в Катаре. Так совпало, что во время концовки матча мы с братом находились на манеже, работая номер с хищниками. Когда мы вернулись, наши ассистенты сказали, что Россия проиграла 0:1. Однако сборная России все же забила мяч, «установка тренера» была выполнена. Правда, забила в свои ворота.

Пересмотрев этот эпизод, я не мог не расстроиться. Ведь до конца матча оставалось буквально десять минут. Но нелепая ошибка, неправильная игра в обороне (называть это можно как угодно) привела нас к тому, что теперь мы с вами, дорогие болельщики, а я себя причисляю к армии поклонников футбола, будем снова болеть. Потому что мы действительно болеем! И эта традиция передается из поколения в поколение — верить в свою команду и болеть за нашу сборную.

Global Look Press / Alexander Kulebyakin

Конечно, большое количество диванных специалистов тут же обвинило тренера Валерия Карпина во всех смертных грехах, припомнили ему отказ вызвать в сборную главного бомбардира нашего чемпионата Артема Дзюбу и все остальные «прегрешения». Сначала меня тоже захлестнули эмоции, но потом, успокоившись, я вспомнил, что мы не единожды упускали возможности, которые нам были даны. Я напомню сейчас несколько матчей, в которых нас устраивала даже ничья, но мы проиграли: Россия 2:3 Бельгия; Россия 0:1 Словения; Россия 0:1 Греция; Россия 1:4 Дания. Это знаковые матчи для нашей сборной, которые были проиграны. Эти поражения создавали нашей команде большие проблемы и заставляли нас, болельщиков, серьезно расстраиваться и даже разочаровываться.

В чем проблема? Что делать?

Я видел очень эмоциональное интервью нашего футбольного специалиста, бывшего футболиста Евгения Ловчева, который в интервью «Матч ТВ» прямо сказал про игру нашей сборной:

«Это /фекалии/, а не футбол!»

Дикторы попытались с ним поспорить, хотя сами признались, что никогда не играли профессионально в футбол, а только лишь являются профессиональными дикторами. Ловчев, как говорится, «психанул» и вышел из студии, напоследок сказав:

«Наверное, вы просто не видели хороший футбол!»

А хороший футбол был показан на том же самом отборочном турнире ЧМ-2022. Грузия неожиданно выиграла у Швеции 2:0; Португалия проиграла 1:2 Сербии. Победили страны, которые изначально считались аутсайдерами этого чемпионата, но они сделали то, что не смогли сделать мы. В нашей достаточно «проходной» группе, имея лишь одного серьезного соперника (сборную Хорватии), мы умудрились проиграть им. А аутсайдеры других групп смогли выиграть у фаворитов.

Это, конечно, заставляет в очередной раз задуматься: что же такое русский футбол? И что нам нужно сделать, чтобы когда-нибудь кто-то из наших футболистов смог повторить подвиг Льва Яшина, который был в свое время признан лучшим футболистом и остается единственным в мире вратарем, получившим «Золотой мяч». Были времена, когда сборная СССР выигрывала чемпионат Европы. Были времена, когда наша с вами сборная вызывала у нас чувство гордости. И наши с вами отцы и дедушки гордились великими футболистами — своими современниками.

Но сегодня другие времена, другие проблемы и что-то уже пора менять. Честно говоря, я не готов давать какие-то серьезные рекомендации футбольным специалистам, кроме одной: делать что-то принципиально новое все равно нужно! Потому что то, как играла сборная в матче с Хорватией, простите, — это стыд. Это нельзя называть хорошим футболом. К сожалению, это так.

Берегите себя, болеем дальше!