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El Pais: страны Евросоюза хотят провести первые в своей истории военные учения в 2023 году
Армия
El Pais: страны Евросоюза хотят провести первые в своей истории военные учения в 2023 году
pixabay.com

Мадрид, 15 ноября. Европейский союз намерен организовать первые в своей истории военные учения. Они должны состояться в 2023 году, сообщила испанская газета El Pais, ссылаясь на информацию из концепции сообщества по безопасности, которая получит название Стратегический компас ЕС.

Издание получило доступ к конфиденциальному документу, в котором содержится призыв к увеличению военного потенциала Евросоюза. Страны Европы хотят получить необходимые силы для «продвижения своего мировоззрения и защиты интересов».

«С 2023 года мы будем регулярно организовывать военные учения, в том числе военно-морские», — указывается в документе.

Ранее читатели британского Daily Express назвали армии стран НАТО «совершенно бесполезными». Западным государствам приходится придумывать обоснования для наращивания военных расходов, а для этого они пользуются темой возможной «войны с Россией», говорится в публикации.

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