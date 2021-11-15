El Pais: страны Евросоюза хотят провести первые в своей истории военные учения в 2023 году

Мадрид, 15 ноября. Европейский союз намерен организовать первые в своей истории военные учения. Они должны состояться в 2023 году, сообщила испанская газета El Pais, ссылаясь на информацию из концепции сообщества по безопасности, которая получит название Стратегический компас ЕС.

Издание получило доступ к конфиденциальному документу, в котором содержится призыв к увеличению военного потенциала Евросоюза. Страны Европы хотят получить необходимые силы для «продвижения своего мировоззрения и защиты интересов».

«С 2023 года мы будем регулярно организовывать военные учения, в том числе военно-морские», — указывается в документе.

Ранее читатели британского Daily Express назвали армии стран НАТО «совершенно бесполезными». Западным государствам приходится придумывать обоснования для наращивания военных расходов, а для этого они пользуются темой возможной «войны с Россией», говорится в публикации.